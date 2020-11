Incidente a Valgreghentino, dolore per la morte di Beatrice Ceraudo

La giovane di Olginate aveva compiuto da poco 19 anni

Grave l’amico che viaggiava a fianco del guidatore

OLGINATE – E’ profondo il dolore per la morte della giovane Beatrice Ceraudo vittima nella serata di ieri, domenica, di un terribile incidente stradale. Beatrice, che abitava con i genitori in via Postale Vecchia a Olginate, aveva da poco compiuto 19 anni.

Il terribile schianto è avvenuto a poche centinaia di metri da casa, in via Kennedy, la strada che da Olginate e dalla frazione Villa San Carlo porta a Valgreghentino. L’auto su cui viaggiava, una Ford Fiesta, è uscita di strada andandosi a schiantare contro un albero.

Per Beatrice, seduta sui sedili posteriori, non c’è stato nulla da fare. Grave un altro giovane, anche lui appena 20enne, seduto sul sedile passeggero, illeso il 19enne al volante dell’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari insieme ai Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale che ha eseguito i primi rilievi per definire la dinamica dell’accaduto.

