Operaio cade in una scarpata sulla nuova Lecco-Ballabio, soccorso

L’uomo, un 50enne, stava operando in cantiere all’altezza della galleria ‘Giulia’

Vigili del Fuoco, sanitari e Polstrada sul posto

LECCO – Incidente sul lavoro per un uomo che stava operando nel cantiere sulla nuova Lecco-Ballabio, all’ingresso della galleria ‘Giulia’ dove nel dicembre dello scorso anno un’enorme frana precipitò sulla carreggiata, colpendo un furgone e sono in corso interventi di messa in sicurezza del versante montuoso.

L’allarme per i soccorritori è scattato nella mattinata di oggi, giovedì, intorno alle 10: l’operaio, un 50enne, per cause ancora da accertare, è precipitato accidentalmente nella scarpata sotto la sede stradale in cui stava svolgendo alcuni interventi.

Sul posto accorsi i soccorritori, due squadre dei Vigili del fuoco di Lecco, una APS e la squadra SAF con due operatori specializzati nel soccorso in zone impervie, e la Croce Rossa di Lecco. In volo anche l’elicottero da Como e presente sul posto la Polstrada di Lecco.

Dopo un’ora, l’uomo è stato recuperato e affidato alle prime cure dei sanitari e non sarebbe in pericolo di vita.