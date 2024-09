Perledo. Frana sulla SP72, strada chiusa al traffico

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano. Lo smottamento è avvenuto alle 20.30 circa

Dalle informazioni sinora ricevute non ci sarebbero coinvolti né mezzi né persone

PERLEDO – Una frana si è stattaca nel comune di Perledo finendo sulla Strada Provinciale SP72 che è stata chiusa al traffico. Lo s mottamento è avvenuto in serata indicativamente alle 20 circa di oggi, giovedì. Dalle informazioni sinora ricevute non nessuno sarebbe rimasto coinvolto.

La frana è scesa in località Malpensata, tratto di SP 72 che collega Perledo a Bellano, sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano per un primo sopralluogo.

L’intervento, in corso in queste ore, vede impegnati anche i Vigili del Fuoco di Lecco con il supporto appunto del distaccamento di Bellano. La situazione è stata considerata di massima urgenza, tanto da richiedere l’immediata interdizione del traffico lungo la SP72. Al momento, gli operatori sono sul posto per valutare la stabilità del terreno e scongiurare ulteriori rischi per la sicurezza della circolazione.

I residenti e gli automobilisti sono invitati a evitare l’area interessata e a utilizzare percorsi alternativi.

Aggiornamenti nelle prossime ore.