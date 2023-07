Persona dispersa in zona Camaggiore, soccorsi in azione

L’allarme è scattato intorno alle 13.30

In posto il Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco

BELLANO – Soccorsi in azione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 16 luglio, per una persona dispersa in zona Camaggiore (Vendrogno).

L’allarme è scattato intorno alle 13.30, in posto hanno operato gli uomini del Soccorso Alpino (stazione Valsassina-Valvarrone) coadiuvati anche dalla Guardia di Finanza e dai Vigili del Fuoco.

Intorno alle 16 la persona dispersa (si tratterebbe di un uomo) è stata localizzata in fondo ad una scarpata. E’ stata recuperata, illesa e in ottime condizioni fisiche, da una squadra di cinque soccorritori, e riportata in zona sicura all’Alpe Camaggiore.