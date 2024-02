Pescate. Incidente in via Roma, rallentamenti anche sul Terzo Ponte

Problemi alla viabilità intorno alle 11 per un incidente avvenuto lungo la provinciale

PESCATE – Incidente a Pescate nella mattinata di oggi, martedì 13 febbraio, con ripercussioni sulla viabilità. L’incidente avvenuto intorno alle ore 11 in via Roma, oltre a creare problemi alla viabilità locale, sta creando code e rallentamenti anche in Statale 36, sul Terzo Ponte, all’altezza dell’uscita di Pescate in direzione Milano.

Coinvolte due persone, nessuna delle quali sarebbe in pericolo di vita. Sul posto un’ambulanza della Croce Verde Bosisio e gli agenti della Polizia Locale che dovranno stabilire l’esatta dinamica.