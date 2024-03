Plinio Agostoni, giovedì l’ultimo saluto in Basilica

Le esequie saranno alle 15.30. Questa sera il rosario

Il sindaco di Lecco: “Agostoni sintesi delle tante anime che caratterizzano il lecchese”

LECCO – Si terranno domani, 7 marzo, alle 15.30 presso la Basilica di San Nicolò i funerali di Plinio Agostoni, presidente di Confindustria Lecco – Sondrio, vicepresidente dell’azienda ICAM Cioccolato, tra i fondatori di Cooperativa Nuova Scuola e fondatore e presidente di Fondazione Brandolese, scomparso ieri, martedì 5 marzo.

Il Santo Rosario verrà recitato questa sera mercoledì 6 marzo alle ore 20.30 nella Basilica di San Nicolò. La camera ardente sarà allestita dalle 14.00 alle 18.00 presso la Casa Funeraria Ferranti, via Celestino Ferrario 5 a Lecco.

Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore per la scomparsa di un uomo stimato non solo nel mondo dell’imprenditoria ma anche nel sociale. Chiusa per lutto la sede Icam.

Lo ricorda così il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “Plinio Agostoni rappresenta la sintesi delle tante anime che caratterizzano il lecchese. In primis lo spirito imprenditoriale, a partire dall’esperienza della Icam, azienda che mantiene l’imprinting familiare ma che nel tempo si è aperta al mondo e ai mercati nella forma attuale di un soggetto multinazionale di successo, caratterizzato da costante attenzione alla sostenibilità e al welfare. Tutti noi sappiamo quanto la Icam abbia segnato la storia industriale della città, abbia creato innovazione e occupazione non solo sul territorio, ma anche nelle catene di fornitura internazionale, a sostegno delle popolazioni coltivatrici del cacao. In secondo luogo, l’impegno nella rappresentanza imprenditoriale, sia in Confindustria sia nella Compagnia delle Opere: il suo è stato un “fare impresa” non solo nella dimensione individuale ma è sempre stato consapevole promotore dell’importanza dell’impatto sociale che l’agire economico imprime sulla comunità. Infine, l’impegno costante e ai massimi livelli per una “scuola libera”, a sostegno dell’imperativo di una scelta educativa libera per ogni ordine e grado: la Fondazione Brandolese ha quindi promosso la cultura di una formazione umana, tecnica e culturale quale valore in sé e un investimento per il futuro. Queste attività, e sono solo le più note, sono sempre state sorrette da una grande forza di Fede, mai nascosta, anzi, vissuta in maniera trasparente ed esplicita sia in Gioventù Studentesca sia in Comunione e Liberazione, sia testimoniata pubblicamente in parecchie occasioni di dialogo e di impegno per la costruzione attuale di un agire comune ispirato dal messaggio evangelico”.

Il Sindaco di Lecco, la Giunta e il Consiglio comunale ricordano con gratitudine l’impegno per la città in campo imprenditoriale, sociale e educativo di Plinio Agostoni ed esprimono vicinanza alla moglie Maria, ai suoi figli e a tutti i suoi cari.