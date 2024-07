Premana in lutto per Mario Fazzini, ex presidente del CAI

I funerali si terranno domani. martedì, alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Premana

PREMANA – La comunità di Premana è in lutto per la scomparsa improvvisa di Mario Fazzini, classe 1959, ex presidente della sezione CAI (Club Alpino Italiano) di Premana, artigiano forbiciaio di professione, mestiere che ha svolto con passione fino al momento della pensione.

Mario Fazzini è venuto a mancare improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari, amici e tutti coloro che lo conoscevano. Grande appassionato di montagna e sci alpinismo, aveva ricoperto per diversi anni la carica di presidente della locale sezione del CAI, punto di riferimento per gli appassionati.

I funerali di Mario Fazzini si svolgeranno domani, martedì, alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Premana. La comunità si stringerà attorno alla famiglia per dare l’ultimo saluto ad un uomo che lascia un’eredità preziosa fatta di amore e passione per le montagne e impegno per la comunità.