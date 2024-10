SS36 (Nord). Doppio incidente a Civate e Dervio, coinvolti due giovani

A Civate soccorso con lievi ferite un ragazzo di 20 anni. A Dervio soccorsa una ragazza della stessa età

In entrambi i casi i due ragazzi alla guida avrebbero fatto tutto da soli. Inevitabili i disagi alla circolazione in direzione Sondrio

CIVATE – Incidente poco prima delle ore 14.30 di oggi, 20 ottobre, lungo la Statale 36, all’altezza di Civate, in direzione Lecco. Un giovane di 20 anni ha perso il controllo della sua auto andando a sbattere prima contro il guard-rail a destra, rimbalzando poi sui new-jersey di cemento che dividono le due carreggiate a sinistra.

Fortunatamente il giovane non si è ferito gravemente, ma è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico) da un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Inevitabili i disagi alla circolazione: a causa del restringimento a una corsia si sono formati incolonnamenti verso Lecco.

Incidente anche all’altezza dello svincolo Dervio/Valvarrone

Pochi minuti dopo, intorno alle 15.30, un secondo incidente è avvenuto sempre sulla Statale 36, questa volta all’altezza dello svincolo di Dervio/Valvarrone, sempre in direzione Nord. Paura per una ragazza di 20 anni che, anche in questo caso, avrebbe fatto tutto da sola. Sul posto un’ambulanza del Soccorso Bellanese e l’auto infermieristica da Bellano, insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano. Fortunatamente, nonostante quanto si era pensato in un primo momento, la giovane non sarebbe in pericolo di vita ed è stata soccorsa in codice giallo (mediamente critico). Anche in questo caso disagi alla circolazione con rallentamenti verso Colico.

Soltanto nella prima mattinata di oggi, domenica, i soccorsi erano intervenuti per altri due incidenti sempre sulla Statale 36, uno ad Abbadia Lariana e l’altro nella galleria Dorio (LEGGI QUI)