Taceno. Infortunio sul lavoro, intervento dell’elisoccorso per un 39enne

TACENO – Elisoccorso in Valsassina intorno alle ore 16 di oggi, 23 novembre. Da quando appreso si tratterebbe di un lavoratore di 39 anni impegnato in alcune manutenzioni sulle linee elettriche a Taceno, che sarebbe rimasto vittima di un infortunio. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lecco con l’elicottero, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita (codice giallo). Allertate anche l’ambulanza del Soccorso Bellanese, l’automedica e le forze dell’ordine.