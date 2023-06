Valmadrera, con l’auto contro un muretto: soccorsa 91enne

E’ avvenuto oggi, martedì, intorno alle 13 in via dell’Asilo

Soccorsa la donna di 91 anni coinvolta nell’incidente

VALMADRERA – Avrebbe perso il controllo dell’auto, una Fiat Panda di colore azzurro, andando a sbattere violentemente contro un muretto di un edificio abbandonato.

E’ successo oggi, martedì, in via dell’Asilo.Sul posto si sono precipitati i soccorritori con un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, i vigili del Fuoco e la Polizia locale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere la messa in sicurezza del tratto interessato.

L’anziana è stata presa in cura dal personale sanitario predisponendo il trasporto in ospedale in codice verde.