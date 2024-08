Inghiottito dalle acque del lago nei pressi di Onno, un uomo in gravi condizioni

Nell’incidente sarebbe coinvolto un 68enne

Grande dispiegamento dei soccorsi

VALBRONA (CO) – Allarme stamattina, domenica 4 agosto, poco dopo le ore 11 nel lago, dove una persona è stata estratta dall’acqua in condizioni molto critiche. L’incidente è avvenuto nei pressi del Bar Juancito, nel territorio comunale di Valbrona (CO), poco prima dell’abitato di Onno (Oliveto Lario).

L’uomo, 68 anni, è stato inghiottito dalle acque del lago. Una volta riportato a riva i sanitari hanno cominciato immediatamente le manovre di rianimazione sul posto, ma le sue condizioni sarebbero molto gravi tanto che è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Areu, i Vigili del Fuoco, la squadra Opsa a bordo dell’idroambulanza Nau140, la Guardia Costiera Ausiliaria, i sommozzatori e un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco. Difficile la viabilità lungo la Sp583 Lariana a causa della presenza dei mezzi di soccorso.