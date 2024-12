Valmadrera, attenzione: bocconi avvelenati in via Parini

Denuncia di un cittadino dopo il ritrovamento di carne contaminata questa mattina in via Parini

Carne verde disseminata in strada: a Valmadrera scatta l’allerta per il ritrovamento di bocconi con veleno per topi

VALMADRERA – Allarme questa mattina a Valmadrera, dove in via Parini sono stati trovati bocconi di carne avvelenati, visibilmente contaminati da veleno. A dare l’allarme è stato un cittadino che, durante la consueta passeggiata mattutina con il proprio cane, si è imbattuto nei bocconi sparsi lungo la strada. L’uomo ha immediatamente contattato i Carabinieri e la Polizia Locale, segnalando poi il fatto ad veterinario il quale, vedendo le immagini ha fatto sapere: “Il colore verde della carne è compatibile con rodenticida o metaldeide”, ossia veleno per topi.

“Sono uscito per fare il mio solito giro col cane e ho visto la presenza lungo la via di questi bocconi – racconta il cittadino che ci ha segnalato il ritrovamento – la carne era di un colore verde acceso, un chiaro segno di avvelenamento. Già ieri sera mia moglie era stata avvisata da una signora che aveva notato la stessa cosa”. Un ritrovamento inquietante, che ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, in particolare tra i proprietari di cani e gatti.

Dopo la denuncia i Carabinieri e la Polizia Locale sono chiamati ad intervenire per monitorare la zona. “La via è video sorvegliata – ci spiega l’uomo che ha trovato i bocconi – Presumo che se tutto sia regolarmente funzionante si potrà risalire all’indentià di chi ha compiuto un gesto cosi meschino”. Gesto, purtroppo non isolato, che richiama l’attenzione su un problema ricorrente che coinvolge anche altre località, dove atti di questo tipo mettono in pericolo la sicurezza degli animali domestici.

La comunità di Valmadrera è ora in allerta, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti dalle autorità. In casi come questi, i veterinari raccomandano massima attenzione ai sintomi di avvelenamento negli animali, come vomito, letargia o crisi convulsive, e di rivolgersi immediatamente a una clinica veterinaria. I cittadini sono inoltre invitati a segnalare eventuali ritrovamenti sospetti alle forze dell’ordine.