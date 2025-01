Casargo. Incendio canna fumaria: i VVF salvano una persona allettata

Casa invasa dal fumo a Casargo, soccorso urgente dei Vigili del Fuoco con quattro mezzi per evitare il peggio

CASARGO – Un intervento rapido e coordinato ha evitato il peggio a Casargo, dove nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un incendio in una canna fumaria che ha coinvolto anche una piccola porzione di tetto di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con quattro mezzi, inclusi due veicoli fuoristrada provenienti dai distaccamenti di Lecco e Bellano.

Le fiamme hanno causato un denso fumo che ha invaso l’abitazione, mettendo in pericolo gli occupanti, tra cui una persona allettata. Quest’ultima è stata prontamente soccorsa e portata all’esterno dai pompieri, per poi essere affidata alle cure del personale sanitario presente con un’ambulanza.

L’intervento è durato circa due ore, durante le quali i Vigili del Fuoco hanno lavorato per domare le fiamme, mettere in sicurezza l’edificio e verificare eventuali danni strutturali. La tempestività dei soccorsi e la preparazione delle squadre intervenute hanno permesso di evitare conseguenze più gravi per i residenti e la struttura.