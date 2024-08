Monte Legnone. Elisoccorso escursionista di 22 anni dopo una caduta

Il giovane è precipitato per una decina di metri

PAGNONA – Soccorsi al lavoro nel pomeriggio di oggi, venerdì, per un giovane escursionista di 22 anni precipitato per una decina di metri mentre si trovava in zona rifugio Scoggione sul versante colichese / valtellinese del monte Legnone.

La richiesta di intervento è stata lanciata poco prima delle 15, con l’arrivo sul posto dell’elisoccorso di Milano, pronti invece via terra per un eventuale supporto due squadre di volontari del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina – Valvarrone in supporto, una alla piazzola dell’elisoccorso di Colico e una in località Roccoli Lorla.

Il giovane 22enne, dopo essere stato individuato e stabilizzato, è stato elitrasportato all’ospedale in codice giallo.