Varenna. Dopo la frana, riaperta oggi la Strada Provinciale 72

Alle ore 15 di oggi, martedì, il traffico è tornato a scorrere sulla provinciale

La strada era rimasta chiusa un mese dopo la frana che era piombata sulla galleria stradale e su quella ferroviaria

VARENNA – Esattamente un mese e un giorno dopo la frana abbattutasi sulla Sp 72 a Varenna, in località Fiumelatte, i veicoli hanno potuto riprendere a circolare sulla provinciale, su disposizione della Provincia di Lecco.

Il via libera alle ore 15: una riapertura anticipata rispetto alle tempistiche annunciate in precedenza, che davano il ripristino del transito a fine giugno. Già poco prima che i cancelli fossero tolti, un piccolo gruppo di automobilisti era già in attesa, pronto a passare, insieme a un ciclista e a un motociclista. Una volta riaperta, il traffico si è fatto quasi subito presente e importante sulla via.

Momento atteso, soprattutto perché l’arteria è l’unica a collegare agilmente Varenna al resto della provincia, contando che un diretto accesso all’altro percorso principale, la SS 36, tuttora non esiste. Una riapertura che sa di boccata d’ossigeno, sia per varennesi e lavoratori, ogni giorno costretti a spostarsi, sia per il turismo, ma anche per tutto il territorio.

Ci sono volute all’incirca quattro settimane per mettere in sicurezza il sito in cui si è verificato lo smottamento: la galleria su cui piombò la raffica di massi ha subito un rinforzo con nuove centine metalliche e un getto di calcestruzzo ha coperto la parte della struttura danneggiata dall’evento calamitoso. Ulteriori interventi di protezione proseguiranno nelle prossime settimane, ma non interesseranno il percorso stradale.

Dopo il ripristino dei treni, mancava solo quest’ultimo passo a rendere completamente connesso il paese. Insieme alla Sp 72, tornerà di nuovo fruibile anche il Sentiero del Viandante (variante bassa), rimasto chiuso in via precauzionale.