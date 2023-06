Antico percorso di fede dell’Alta Brianza: nuove opere lo animereanno

Selezionati i vincitori della call ‘L’uomo è Natura’

Nei prossimi mesi, la realizzazione delle Land Art da parte degli artisti e la presentazione al pubblico, il prossimo autunno

OGGIONO – Dopo un’attenta valutazione, la Commissione Land Art formata dalla rete delle associazioni del progetto ‘Antico percorso di fede dell’Alta Brianza’, con a capo la coop. sociale Liberi Sogni e realizzato grazie al contributo di Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus e Lario Reti Holding, ha decretato i nomi dei sei artisti che andranno a esporre le proprie opere nella via.

Più di quaranta i progetti pervenuti, analizzati seguendo criteri specificati nel testo della call ‘L’uomo è Natura’. Le opere saranno realizzate nei prossimi mesi, coinvolgendo anche le comunità locali, per poi essere presentate al pubblico durante gli eventi lungo l’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza del prossimo autunno.

Di seguito i vincitori:

Karin van der Molen, per il paese di Annone Brianza, con l’opera Cellule, una serie di

celle-scultura realizzate con delle canne locali, legate e intrecciate insieme come nei

tradizionali alveari.

Francesco Fossati, per il paese di Oggiono, con l’opera Reticolo fisico selvatico, una

lastra di pietra naturale con un lato sagomato che segue la forma della montagna

retrostante.

Rosa Lanzaro, per il paese di Ello, con la doppia opera Verso, oltre e Sottobosco,

realizzate utilizzando principalmente legno, rami e le essenze del luogo, accomunate da un

elemento che le metterà in connessione: le radici realizzate in corda.

Luca Olivieri, per il paese di Dolzago, con l’opera Essere vento, inciderà sulle pietre del

torrente alcuni versi poetici che potrà comporre anche direttamente in loco, lasciandosi così

attrarre e coinvolgere dalla natura circostante.

Rodolfo Liprandi, per il paese di Castello Brianza, che realizzerà una monumentale volpe

di rami intrecciati e altri materiali naturali che accoglierà i viandanti del percorso.

Elena Redaelli, per il paese di Colle Brianza, con l’opera Nicchia mellifera, realizzerà

delle ‘architetture biologiche’ composte da cortecce e carte riciclate, che potranno ospitare

insetti e api.