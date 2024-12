Al Lavello tornano i presepi di carta, ecco le novità di quest’anno

Nella chiesa di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte

CALOLZIOCORTE – La chiesa di Santa Maria del Lavello da anni ospita nel periodo di Natale la mostra incentrata sui presepi di carta, ma quest’anno sarà diversa.

“E… arrivano i Magi” (20 dicembre 2024 – 26 gennaio 2025)

Una rassegna di opere scelte dal magnifico patrimonio artistico italiano che mette in evidenza l’Adorazione dei Magi. Sono opere dall’identico tema ma eseguite in secoli diversi, ognuna con particolarità che non sempre si riescono a cogliere non essendo visibili contemporaneamente. Sono esposte in più musei e gallerie. Vederle in un unico contesto offre un inedito punto di vista. Particolarità ulteriore: saranno gli “artisti stessi” a spiegare, sinteticamente, cosa hanno voluto mettere in evidenza nelle loro opere. Si potrà notare l’evoluzione sia artistica sia religiosa della tradizione del presepio, inizialmente solo italiana, divenuta poi mondiale.

“Omaggio a Bernardino Luini” (20 dicembre 2024 – 26 gennaio 2025)

Bernardino Luini è stato fra i maggiori artisti lombardi del suo periodo e le sue opere sono molto diffuse sul nostro territorio. La delicata mano dell’artista rinascimentale, allievo di Leonardo, non può certo lasciare indifferenti. La realizzazione bidimensionale della sua Adorazione dei Magi, che sarà presente al Lavello, fa parte del ciclo di affreschi che raccontano la vita di Gesù visibile nel Santuario di Saronno. Nella chiesa parrocchiale di Maggianico possiamo inoltre apprezzare sia il Polittico dipinto dal Luini nel 1512- 1513 sia Gaudenzio Ferrari di è stata riprodotta un’opera nella mostra. Orari apertura chiesa di Santa Maria del Lavello dalle 9 alle 17.