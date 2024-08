Calolziocorte. E’ attivo il Bando per Residenza Artistica

L’obiettivo del bando è quello di raccogliere storie, testimonianze e esperienze di vita che verranno poi trasformate in una performance artistica

Bando organizzato dall’Associazione Spazio Condiviso asd aps, Associazione Punto a capo asd e Les Cultures odV

CALOLZIOCORTE – È stato lanciato un bando per una residenza artistica di 10 giorni a Calolziocorte, nella Valle San Martino, rivolto ad artisti professionisti con almeno tre anni di esperienza nel mondo dello spettacolo. L’iniziativa, denominata “Artistə nei territori GES(call)-CULT 2024”, è promossa dalle associazioni Spazio Condiviso asd aps, Punto a Capo asd aps e Les Cultures OdV, nell’ambito del progetto “ALERt-notifiche culturali”, finanziato da Fondazione Cariplo.

Il bando si rivolge a singoli artisti, coppie o piccole compagnie, operanti in diverse discipline artistiche come recitazione, danza, musica e videomaking. Gli artisti selezionati, massimo due, avranno l’opportunità di trascorrere dieci giorni nel territorio di Calolziocorte, dove dovranno documentarsi, incontrare e interagire con le comunità locali.

L’obiettivo del bando è quello di raccogliere storie, testimonianze e esperienze di vita che verranno poi trasformate in una performance artistica, possibilmente multidisciplinare. Il progetto prevede anche la possibilità, non obbligatoria ma incoraggiata, di collaborare con altre realtà locali per sviluppare una proposta artistica innovativa e cooperativa.

“Il bando ‘Artisti nei territori GES(call)-CULT 2024’ nasce con l’intento di dare voce e visibilità a persone, gruppi o famiglie che vivono ai margini della società o in aree periferiche, restituendo dignità alle loro storie attraverso l’arte – spiegano i promotori – Il progetto mira a creare un legame tra l’arte e la comunità, trasformando vite comuni in racconti unici e significativi, come nei migliori film di Fellini, dove ogni vita, anche la più semplice, è portatrice di sogni, speranze e coraggio”.

Gli artisti selezionati riceveranno supporto attraverso la messa a disposizione di una sala prove h24 per due settimane nel mese di settembre 2024, e verranno regolarmente contrattualizzati per le giornate di residenza e realizzazione dello spettacolo. Se necessario, gli organizzatori forniranno anche una struttura con camere da letto e cucina. A conclusione del percorso, a fine settembre 2024, si terrà un evento di condivisione aperto al pubblico in spazi non convenzionali del territorio calolziese, come cortili, parchi e circoli.

Gli artisti interessati a partecipare al bando devono inviare la propria candidatura entro il 5 settembre 2024 (scarica bando), seguendo le indicazioni riportate nel bando.