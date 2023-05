La Street Art approda all’Istituto “Vittorio Bachelet” di Oggiono

Il laboratorio di arte partecipata è iniziato a marzo e l’opera finale verrà inaugurata il 20 maggio

Il progetto è promosso e supportato dai Rotary Club Merate Brianza e Lecco Le Grigne

OGGIONO – La Street Art fa la sua entrata trionfale all’istituto “Vittorio Bachelet” di Oggiono, con la terza edizione del progetto omonimo, dopo il successo riscontrato negli istituti superiori di Merate e Villa Greppi. Questa forma d’arte urbana e metropolitana diventa così l’oggetto di studio e creazione di un gruppo di studenti, guidati dai loro professori e coordinati dall’artista di fama internazionale Camilla Falsini, attraverso un’opera di arte partecipata che coinvolge direttamente i fruitori nel processo creativo.

L’obiettivo di questa edizione è la creazione di sei ideogrammi utilizzando un linguaggio astratto, e gli studenti si sono impegnati con entusiasmo nella prima fase creativa. Successivamente, hanno seguito tutte le altre fasi del processo realizzativo attraverso un laboratorio suddiviso in cinque incontri, che spaziavano dalla creazione del concetto all’individuazione del soggetto fino alla realizzazione finale dell’opera.

Come è consuetudine nelle opere d’arte partecipata, i murales affrontano tematiche sociali e hanno come obiettivo quello di essere fonte di ispirazione per gli studenti sia attuali che futuri.

Il progetto Street Art nelle scuole è nato grazie al Rotary Club di Merate, che quest’anno ha ricevuto il supporto anche del Rotary Club Lecco Le Grigne, con il sostegno di Maxi Sport come main partner per il terzo anno consecutivo. Altri importanti attori locali come Acinque Energia, Fondo di Comunità Oggiono, tsunamiClub e Senesi Giardini hanno contribuito al successo dell’iniziativa.

Il coordinamento di Massimo Gianquitto, docente di Arte Moderna e Contemporanea presso lo IED di Milano e socio del Rotary Club Merate Brianza, ha reso possibile la realizzazione del progetto, che ha ricevuto anche il sostegno delle istituzioni.

Infine il progetto potrà essere seguito anche attraverso il canale Instagram Art IS (@progetto_art_is), abbreviazione di Arte negli Istituti Scolastici, grazie al supporto di TCONNETTO, che affianca gli studenti e le studentesse in tutte le fasi di lavoro e crea uno storytelling dedicato.

Un progetto nel progetto quindi, che avrà come obiettivo quello di divulgare la Street Art attraverso canali giovani e contemporanei, vicini ai fruitori del laboratorio stesso.

A questo link si può apprezzare il video finale realizzato per documentare la seconda edizione: https://www.instagram.com/reel/CizpCyrDkjb/?utm_source=ig_web_copy_link

L’evento di inaugurazione del nuovo Murale realizzato si terrà presso l’ Istituto “V. Bachelet” di Oggiono, il 20 maggio alle ore 10.30 alla presenza di tutti gli attori di questo progetto, quelli delle scorse edizioni ed illustri ospiti. La partecipazione è gratuita ed aperta al pubblico.