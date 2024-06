Lecco in Acquarello, al via la sesta edizione con l’artista Pinuccia Tartagni

Due workshop gratuiti e aperti al pubblico

Domenica 2 e 9 giugno

LECCO – In occasione della sesta edizione di “Lecco in Acquarello – Florigrafia“, l’acquarellista Pinuccia Tartagni mostrerà tecniche di pittura ad acquarello, offrendo l’opportunità ai partecipanti di imparare e sperimentare.

Gli eventi sono pensati per coinvolgere sia principianti che persone esperte. Entrambi i workshop sono gratuiti e aperti al pubblico e non è necessaria la prenotazione. Gli appuntamenti sono per domenica 2 e 9 giugno.

Primo workshop (domenica 2 giugno)

Prima sessione alle ore 11

Seconda sessione: alle ore 16

Secondo workshop (domenica 9 giugno)