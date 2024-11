Lecco ospita un incontro sulle comunità indigene dell’Amazzonia

Serata, organizzata da Rete Radié Resch-Lecco e Comunità di via Gaggio, con la partecipazione della dott.ssa Antonia Lopez Gonzales

Il ricavato delle offerte raccolte durante l’incontro sarà devoluto al progetto “Scuole di Salute-Scuole di Vita”

LECCO – Le comunità indigene rurali dell’Amazzonia saranno protagoniste di un incontro organizzato dal gruppo di Lecco della Rete Radié Resch, in collaborazione con la Comunità di via Gaggio. L’evento, ospitato presso la Casa sul Pozzo di Lecco, offrirà uno sguardo sulla vita lungo il Rio Purús, nel sud dell’Amazzonia brasiliana, dove isolamento, carenze sanitarie e analfabetismo rappresentano sfide quotidiane.

Protagonista della serata sarà la dottoressa Antonia Lopez Gonzales, medico specializzato in malattie tropicali, con oltre trent’anni di esperienza a bordo di una barca-ospedale. La dottoressa presenterà il suo libro, “Ciò che non conosciamo esiste. 7 storie per molte vite”, condividendo storie di resilienza e solidarietà che svelano la quotidianità delle comunità amazzoniche.

Il ricavato delle offerte raccolte durante l’incontro sarà devoluto al progetto “Scuole di Salute-Scuole di Vita”, un’iniziativa gestita da giovani nativi per promuovere alfabetizzazione e prevenzione sanitaria. Questo progetto, sostenuto dalla Rete Radié Resch, mira a offrire un futuro migliore alle popolazioni più vulnerabili dell’Amazzonia.

L’evento si terrà venerdì 29 novembre, alle ore 20:45, presso la Casa sul Pozzo di Lecco.