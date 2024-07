Lecco. Tutti pazzi per Alex Britti: il cantautore riempie e smuove la Lake Arena

Gradinate gremite (e non solo) per ascoltare il primo concerto di Sound of Lecco

Tra assoli di chitarra, brani di repertorio e intermezzi, Britti ha catturato il pubblico durante l’esibizione sulla piattaforma galleggiante

LECCO – Sulle gradinate della Malpensata, sulle barche in mezzo al lago, fuori dall’area transennata, tutti si sono accalcati per ascoltare Alex Britti e la sua band che in una notte di mezza estate (prendendo in prestito il titolo di un brano del suo repertorio in collaborazione con Edoardo Bennato) ha smosso di entusiasmo una Lake Arena “sold-out” graziata, a differenza dell’appuntamento precedente dedicato al Lecco Jazz Festival, da un lago con ben poche increspature. Ad agitare la folla però ci ha pensato il cantautore e chitarrista romano, durante la serata inserita nella rassegna Sound of Lecco.

Un bellissimo tramonto ha accompagnato l’entrata del pubblico ieri sera, mercoledì, che già dalle otto ha iniziato pian piano a prendere posto e a occupare le gradinate di fronte alla piattaforma galleggiante, alcuni muniti di cuscini portati da casa per godersi in comodità il concerto. Un’ordinata disposizione, avvenuta sotto gli occhi vigili di Carabinieri e Polizia Locale. Anche chi non ha avuto modo di acquistare il biglietto non ha desistito, avvicinandosi il più possibile per sentire l’artista e non perdersi neanche una nota.

Musica per ingannare l’attesa, qualche prova per vedere se l’acustica funziona e poi via con il concerto. Non prima però degli interventi di Simona Piazza, vicesindaco e assessore alla Cultura e Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale, per introdurre la serata ed esaltare la Lake Arena come punto di forza presente e futuro dell’offerta d’intrattenimento lecchese.

“La Lake Arena è una piattaforma che condividiamo con altri Comuni, sia della sponda lecchese che comasca, con l’obiettivo di rigenerare i luoghi e portare in futuro un festival che possa viaggiare sulle rive del Lago di Como – prende parola Piazza -. Come Amministrazione abbiamo creduto nella cultura che rigenera i luoghi. Un ringraziamento va a tutti gli organizzatori e artisti ospiti su questo palco, al Settore Cultura del Comune di Lecco per gli eventi che hanno gestito in questo periodo e per le prossime serate che gestiranno, e alle forze dell’ordine”.

Poi è stata la volta di Cattaneo: “Un contesto unico, quello della Lake Arena, che stiamo sperimentando. Siamo orgogliosi di questa città, Lecco, e di questo luogo. Ora lasciamo spazio alla musica. Inizieremo il concerto con le ultime luci del giorno e termineremo quando sarà buio”.

E proprio il buio intorno ha cominciato a prendere il sopravvento, l’attesa a crescere, finché la Lake Arena all’improvviso si è illuminata di luci colorate, segnalando la comparsa in scena di Britti. Dopo essersi esibito in due brani il cantautore ha confessato che non è solito parlare molto all’inizio dei concerti (“tolgo spazio alla musica”, dirà). Eppure le poche volte che ha aperto bocca, al di fuori del cantare, ha saputo coinvolgere il pubblico, interagendovi a suon di battute, scherzando e giocando con lui.

Se, come detto prima, il lago su cui fluttuava la Lake Arena appariva quasi una tavola piatta, lo stesso non si può dire delle gradinate e degli spazi attigui che, soprattutto durante l’esecuzione di certi brani, sembravano un’unica onda di mani che si muoveva all’unisono, a ritmo di musica, specialmente quando Britti ha suonato i primi accordi del brano “La vasca”, uscito nell’anno 2000.

Intensa partecipazione ma anche istanti di silenzio, dove a risuonare era solo la chitarra (numerosi gli assoli che Alex ha regalato alla folla) o la voce del cantautore romano. In un modo o in un altro, Britti ha saputo smuovere gli animi lecchesi, in quella che a Lecco, senza questo concerto, sarebbe risultata un’ordinaria e tranquilla sera di mezza estate.

Per Sound of Lecco l’altro attesissimo appuntamento, sempre sulla Lake Arena, sarà sabato 7 settembre con il pianista e compositore Giovanni Allevi.

VIDEO “LA VASCA”

GALLERIA FOTOGRAFICA