Il volume è impreziosito dalle illustrazioni del pittore Carlo Maria Giudici

Nuova pubblicazione per Adriano Stasi, accademico pontificio, specializzato in mariologia

LECCO – Verrà presentato a settembre a Roma il nuovo saggio “La Vergine Maria figura della Chiesa” realizzato dal mariologo lecchese Adriano Stasi, a cui lo scorso 2 giugno è stato conferito il titolo di accademico pontificio.

La pubblicazione mariologica – mariana, impreziosita nella copertina e nella parte interna da una serie di illustrazioni appositamente realizzate dal Maestro lecchese Carlo Maria Giudici, riporta una prefazione del professor Padre Stefano Cecchin, presidente della Pontificia Accademia Marina Internazionale – Città del Vaticano.

Partendo dall’analisi del rapporto Maria – Chiesa alla luce della riflessione del Vaticano II nel volume si evidenzia il fatto che la testimonianza silenziosa di Maria sottolinea come il cristianesimo non è prima di tutto una dottrina, ma la proclamazione di una Parola fatta carne. La mariologia è al tempo stesso teologia e antropologia ed è per questo che lo studio di Adriano Stasi diventa quindi una meditazione sugli avvenimenti salvifici di Dio.

Una pubblicazione quest’ultima, edita dal Centro Stampa Beri Snc di Lecco, che arricchisce il già lungo curriculum di Stasi, che dal 1996 collabora con la Pontificia Accademia Mariana Internazionale – Città del Vaticano con la partecipazione a tutti i Congressi Internazionale Mariologici/mariani e Corsi Specialistici. E’ stato inoltre chiamato a far parte dell’importante Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei fenomeni mafiosi istituito dalla Pontificia Accademia, con dieci corsi e 14 convegni ai quali hanno partecipato oltre 80 relatori, (autorità dello Stato, magistrati, prefetti, professori, forze dell’ordine) e nei quali sono state approfondite le tematiche che riguardano i problemi che gravano sulla società, con dibattiti finali. Un grande impegno con circa 450 ore di studio.

Il 2 giugno 2021 nell’ambito della Ricorrenza della Festa delle Repubblica Italiana, presso il Palazzo delle Paure in Lecco, Adriano Stasi ha ricevuto dal Presidente della PAMI Prof. P. Stefano Cecchin il collare onorifico concesso il giorno 10 maggio scorso al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, con il titolo di Accademico Pontificio