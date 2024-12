Orchestra Vivaldi e Corale San Pietro al Monte in concerto in Svizzera

Le due formazioni dirette da Ernesto Colombo uniscono le forze e portano in Svizzera la Messa per la Pace di Karl Jenkins

L’appuntamento è per sabato 14 dicembre a St. Moritz

ST. MORITZ (SVIZZERA) “La cosa migliore è la Pace”. Questo l’accorato appello musicato da Karl Jenkins nella sua memorabile composizione “The Armed Man: a Mass for Peace”. Un messaggio che l’Orchestra Antonio Vivaldi e la Corale San Pietro al Monte porteranno il prossimo sabato 14 dicembre anche oltreconfine, con uno speciale concerto nella chiesa riformata di St.Moritz Dorf, in Svizzera.

Sarà il maestro Ernesto Colombo a dirigere coro e orchestra, guidando il pubblico dell’Engadina, sabato sera, attraverso il percorso musicale ideato dal compositore gallese. Un’opera in 13 brani che riprende la struttura tradizionale della Messa, ma che affonda le sue radici nella canzone profana medievale L’homme armé. Tra ritmi di marcia, squilli di tromba e citazioni poetiche provenienti da tutto il mondo, gli ascoltatori saranno condotti nell’oscuro abisso della guerra, per poi risalire verso un luminoso messaggio di pace tra i popoli.

La Vivaldi, punto di riferimento per la musica sinfonica in Valtellina, e la Corale San Pietro al Monte di Civate, diretta da Cornelia Dell’Oro e con un ruolo di primo piano nel panorama vocale lecchese, torneranno a unire le forze, come già avvenuto in passato. L’ultima esibizione congiunta dei due ensemble risale al 4 settembre scorso, quando a Borgonuovo di Piuro hanno eseguito per la prima volta la Messa per la Pace di Jenkins, sotto la direzione di Lorenzo Passerini.

Sabato 14 dicembre, a St. Moritz, grazie all’organizzazione della Pro Grigioni Italiano di Engadina, ci sarà una nuova occasione per ascoltare questo capolavoro della musica contemporanea. Sono già previsti altri concerti, il 25 gennaio a Bormio e l’1 febbraio a Erba. L’inizio è fissato per le ore 20, con ingresso libero e offerta.