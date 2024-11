Successo per il concerto “Da Dante a Morricone” del Coro Ticozzi

Venerdì al teatro San Lorenzo di Mandello gli studenti dell’ICS Ticozzi di Lecco si sono esibiti insieme al pianista e compositore Corrado Neri

LECCO – Un teatro gremito e un pubblico rapito: così si potrebbe sintetizzare il successo del concerto “Da Dante a Morricone”, andato in scena al teatro San Lorenzo di Mandello del Lario. La serata, che si è svolta venerdì, ha visto protagonista il celebre pianista e compositore Corrado Neri, ha offerto un viaggio musicale tra emozioni e cultura, arricchito dalla partecipazione del Coro dell’ICS Don Giovanni Ticozzi – Lecco 2, fiore all’occhiello della scena corale locale.

Ad accogliere il pubblico, l’assessore alla cultura e all’istruzione di Mandello, Doriana Pachera, che ha sottolineato il valore di eventi come questo, ringraziando sia gli artisti sia i presenti per aver reso speciale la serata.

Corrado Neri ha proposto un programma eclettico per pianoforte e voce, alternando brani di sua composizione a rielaborazioni di capolavori come quelli di Ennio Morricone e Domenico Modugno. Il pubblico, coinvolto e affascinato, ha potuto ascoltare una performance che mescolava la tradizione napoletana con la musica da film, creando un’atmosfera al tempo stesso intima e spettacolare.

Uno dei momenti più apprezzati è stato il dialogo musicale tra il pianista e il Coro della Ticozzi, diretto dai Maestri Giorgio Spreafico e Michele Santomassimo. Il coro ha eseguito con maestria i brani Una Commedia Divina di Neri e Il Vecchietto di Modugno, dimostrando il frutto di un percorso formativo musicale di grande livello. Spicca, tra le performance soliste, quella dell’alunna Kateryna Mochailo, che ha dato prova del suo talento rappresentando la classe III D della scuola secondaria.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale di Mandello e il collega Corrado Neri per questa straordinaria serata all’insegna della musica – hanno dichiarato Spreafico e Santomassimo – Per noi è fondamentale offrire ai ragazzi esperienze che li avvicinino a diverse tipologie di musica e al valore della voce in contesti differenti. Questi momenti rappresentano una crescita artistica per tutti noi e un’opportunità unica per scoprire la bellezza della musica in ogni sua forma”.

Il Coro Ticozzi, parte integrante di un percorso musicale che coinvolge tutte le età e i plessi dell’istituto, è un punto di riferimento nella scena concertistica lecchese. Fondato nel 2012, il coro porta avanti una tradizione di eccellenza, partecipando a rassegne e concorsi prestigiosi.

Il prossimo appuntamento per ascoltarlo sarà il 22 dicembre alle 21:00, al teatro De Andrè di Mandello del Lario, con il tradizionale concerto di Natale. Ospite d’eccezione, Simona Gandola, artista della Sand Art, che arricchirà l’evento con la magia delle sue creazioni.