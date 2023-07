Lucid Dreams: la rassegna cinematografica targata IANG e Living Land

Ideata da sei giovani, inizierà martedì 11 luglio e durerà fino a martedì 1 agosto

Le proiezioni, gratuite e all’aperto, affronteranno il tema del sogno legato al cinema

LECCO – I progetti IANG Valle San Martino e Living Land, con il sostegno degli Ambiti Distrettuali di Lecco e Bellano e della Fondazione Comunitaria del Lecchese, mirano insieme a creare opportunità nel territorio per i giovani, valorizzandone le potenzialità inespresse. Questo è possibile grazie alla collaborazione con un’ampia rete di soggetti: Parrocchie, Associazioni, Cooperative, Comuni e Imprese.

Un esempio di progetto di comunità partecipata, dove i giovani mettono a disposizione le loro energie e competenze per il territorio, è la proposta Giovani Competenti: rassegna cinematografica all’aperto, realizzata in collaborazione con i comuni di Olginate, Premana, Monte Marenzo, Valgreghentino, Calolziocorte, Mandello del Lario e in collaborazione con il CFP Consorzio Consolida di Lecco.

La rassegna

Ideata da sei ragazzi (tra i 20 e i 24 anni), la rassegna cinematografica all’aperto inizierà martedì 11 luglio e durerà fino a martedì 1 agosto. Sotto la direzione di due tutor esperti (Alessio Colombo e Andrea Marcianò), i giovani competenti si sono cimentati nell’organizzazione dell’intero evento, partendo dalla scelta dei film, occupandosi della comunicazione pubblicitaria fino alla gestione delle serate.

La rassegna avrà come titolo “Lucid Dreams – Noi abbiamo sogni, non è forse tutta la vita un sogno?” e affronterà il tema del sogno legato al cinema. L’idea è quella di affrontare questo tema nelle sue varie accezioni: il sogno come speranza di crescita e di realizzazione personale e sociale, ma anche come desiderio di trasformare e migliorare il mondo circostante.

Le sei serate diventeranno un momento di incontro per chiunque voglia passare una serata divertente, piacevole, capace anche di offrire uno spunto di riflessione grazie alla bellezza del cinema.

Ecco i sei film della rassegna con le informazioni su quando e dove verranno proiettati:

Martedì 11 luglio, Olginate (Villa Sirtori), “Margini” di Niccolò Falsetti;

Venerdì 14 luglio, Premana (Piazza della Chiesa), “La Principessa e il Ranocchio” di John Musker e Ron Clements;

Martedì 18 luglio, Monte Marenzo (Anfiteatro – Piazza del Municipio), “Nezouh – Il buco nel cielo” di Soudade Kaadan;

Venerdì 21 luglio, Valgreghentino (Corte di Parzanella Superiore), “La Crociata” di Louis Garrel;

Martedì 25 luglio, Calolziocorte (Monastero del Lavello), “Lady Bird” di Greta Gerwig;

Martedì 1 agosto, Mandello del Lario (Piazza Mercato), “Yesterday” di Danny Boyle.

In caso di maltempo, la proiezione verrà spostata in un luogo al chiuso. Le proiezioni sono gratuite e iniziano con il buio (indicativamente alle ore 21:30). Per aggiornamenti: Instagram @cinemalivingland.