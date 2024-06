“Ma che film la vita!”, tutto esaurito per “Palazzina Laf”

Settimana prossima il cineforum si ferma per lasciare spazio al Lecco Film Festival

Si riparte con “The Holdovers” per il ciclo “Oscar”

LECCO – Sala sold out per il terzo appuntamento con il cineforum “Ma che film la vita!”. Martedì 25 giugno la proiezione di “Palazzina Laf”, spostata al Nuovo Cinema Aquilone viste le previsioni meteo, ha fatto registrare il tutto esaurito, a conferma del gradimento per la proposta di qualità offerta dalla rassegna organizzata da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco.

A presentare la pellicola dell’esordiente Michele Riondino (anche attore insieme a Elio Germano) è stato il critico Gianluca Pisacane, salito sul palco insieme a Marco Magistretti (Relazioni Esterne & Ufficio Stampa di Confcommercio Lecco). Il film – capace di trattare con ritmo e ironia un tema drammatico come quello dello sfruttamento dei lavoratori (con tanto di denuncia del “reparto lager” che dà il nome al film) – ha conquistato gli spettatori presenti.

Dopo questo terzo e ultimo appuntamento del ciclo “Panorama David di Donatello” (caratterizzato oltre che da “Palazzina Laf” anche da “Io Capitano” e “C’è ancora domani”) il cineforum si ferma una settimana per dare spazio al Lecco Film Festival (di cui Confcommercio Lecco è partner). A luglio si ripartirà con la sezione “Panorama Oscar” e tre pellicole: il 9 luglio “The Holdovers” diretto da Alexander Payne e interpretato da Paul Giamatti e Da’Vine Joj Randolph; il 16 luglio, “La zona di interesse” regia Jonathan Glazer con Christian Friedel e Sandra Huller; il 23 luglio “Povere creature” diretto da Yorgos Lanthimos con Emma Stone.

Il cineforum “Ma che film la vita!”, giunto alla sesta edizione, è organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, la Fondazione Ente dello Spettacolo e Ltm; media partner Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e La Provincia – Unica.