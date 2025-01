Applausi e emozioni per il concerto di Alti&Bassi al De Andrè di Mandello

Il quintetto Alti&Bassi ha incantato il pubblico al Teatro De Andrè con un concerto ricco di medley e una performance vocale straordinaria

MANDELLO DEL LARIO – Grande successo ieri sera al Teatro De Andrè di Mandello del Lario, dove il quintetto vocale Alti&Bassi ha incantato il pubblico con un’esibizione che ha suscitato applausi entusiasti e un sincero rincrescimento alla fine della serata, quando è stato annunciato l’ultimo brano. Il concerto ha visto sul palco il gruppo composto da Paolo Bellodi, Andrea Thomas Gambetti, Diego Saltarella, Alberto Schirò e Filippo Tuccimei. Con le loro voci e cinque semplici microfoni, i membri del quintetto sono riusciti a imitare il suono di strumenti come batteria, fiati, basso e chitarra, dimostrando una straordinaria capacità vocale e creativa.

Il gruppo, noto per la sua originalità e per i numerosi premi ricevuti, è reduce da una tournée in Cina e vanta numerose apparizioni televisive. Durante il concerto, Alti&Bassi ha proposto un ricco programma di medley che ha spaziato tra i grandi classici della musica, da Ennio Morricone ai Queen, dal Quartetto Cetra a colonne sonore di celebri film di animazione Disney. Non sono mancati anche omaggi a icone della musica italiana, con pezzi di Giorgio Gaber e Enzo Iannacci, come Lo shampoo e Il palo. La performance è culminata con un medley dedicato a Elvis Presley.

Le due ore di musica ininterrotta hanno emozionato il pubblico, che ha affermato entusiasta di aver assistito a una “serata bellissima ed emozionante”. Tra i commenti raccolti al termine dello spettacolo, si sono distinti elogi per i “medley stratosferici” e per l’interpretazione impeccabile del gruppo. Anche i CD proposti durante l’evento sono stati molto richiesti e sono andati a ruba, confermando il grande apprezzamento per la qualità artistica della performance. La magia della musica vocale ha davvero toccato il cuore degli spettatori, regalando un’esperienza unica.