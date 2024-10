Bellano. Andrea Vitali presenta il nuovo romanzo “Il sistema Vivacchia”

Appuntamento per mercoledì 30 ottobre alle ore 21

Lo scrittore dialogherà con Enrico Mottinelli

BELLANO – Andrea Vitali torna a Bellano per presentare in anteprima il suo nuovo romanzo, “Il sistema Vivacchia”, edito da Garzanti. Il celebre medico e scrittore, originario di questa località, dialogherà con Enrico Mottinelli per svelare le nuove avventure del maresciallo Ernesto Maccadò, protagonista della sua serie.

In chiusura della serata, sarà proiettato “Persona”, il cortometraggio della Cooperativa Le Grigne, narrato da Andrea Vitali. Recentemente, il film ha ottenuto grande successo, arrivando in finale al Festival del Cinema Nuovo di Bergamo.

Durante la serata in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 21 presso il Cinema di Bellano (Via Roma 3), i partecipanti riceveranno in omaggio un esclusivo segnalibro, realizzato con l’arte tipografica dei caratteri mobili e autografato dallo scrittore.

L’ingresso è gratuito, senza prenotazione fino ad esaurimento posti. Per informazioni è possibile mandare una mail a infopoint@comune.bellano.lc.it oppure telefonare al numero 0341.1570370.