Bellano Tra Arte e Fede. I Custodi del Patrimonio: gli appuntamenti di luglio

Si tratta di una mostra, aperture di siti culturali e una visita guidata

Il progetto, nato dalla collaborazione tra ArchiViVitali e la Parrocchia di Bellano, coinvolge giovani del territorio

BELLANO – Il progetto “Bellano Tra Arte e Fede. I Custodi del Patrimonio” organizza aperture di siti culturali, una mostra e una visita guidata nel mese di luglio. Un’occasione per valorizzare i siti culturali del territorio lecchese, promosso dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e dai Comuni soci di Lario Reti Holding. Il Progetto è finanziato dal “Fondo per lo Sviluppo del territorio provinciale lecchese. Interventi in campo storico-artistico e naturalistico”.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra ArchiViVitali e la Parrocchia di Bellano, coinvolge giovani del territorio, denominati “Custodi del patrimonio” e che manifestino un interesse nei confronti della storia, dell’arte e degli aspetti devozionali che i luoghi rappresentano.

Aperture

Spazio Circolo (Via A. Manzoni numero 50). Mostra Giancarlo Vitali “La montagna più bella del mondo”. Sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Ingresso libero e senza prenotazione.

Chiesa di Santa Marta in Piazza Santa Marta. Sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 18.

Chiesa di San Rocco (Via Bartolomeo Nogara numero 2). Sabato 6 luglio e sabato 20 luglio dalle ore 11 alle ore 13.

Chiesa di Sant’Andrea (località Bonzeno). Sabato 6 luglio e sabato 20 luglio dalle ore 11 alle ore 13.

Visita guidata

Arte Sacra nella Parrocchia di Bellano. Chiesa dei Santi Nazaro e Celso, Chiesa di Santa Marta, Chiesa di San Rocco, Chiesa di Sant’Andrea. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Ritrovo presso la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso. Sabato 27 luglio dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Per info e prenotazioni: custodipatrimoniobellano@gmail.com