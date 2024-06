I Luoghi dell’Adda: ad Abbadia Lariana lo spettacolo “Carosello”

L’appuntamento è per sabato 6 luglio alle ore 18 presso il Parco Ulisse Guzzi

Carosello mette in scena i personaggi della fiaba popolare “I musicanti di Brema”

ABBADIA LARIANA – La rassegna “I luoghi dell’Adda“, organizzata da Teatro Invito, fa tappa ad Abbadia Lariana con lo spettacolo itinerante dal titolo “Carosello“, portato in scena da Teatro Due Mondi. Carosello mette in scena i personaggi della fiaba popolare “I musicanti di Brema” per raccontare una storia nuova e contemporanea nelle strade delle città d’Europa. L’appuntamento è per sabato 6 luglio alle ore 18 presso il Parco Ulisse Guzzi.

“I nostri musicanti sono artisti girovaghi e un po’ imbonitori, che arrivano nella piazza del paese per cantare le loro canzoni e raccogliere il denaro sufficiente per mangiare. Ed ecco gli elementi di novità della storia: insieme ai quattro animali della fiaba, l’asino, il cane, il gatto e il gallo, qui troviamo anche un’oca. Per ultima poi si aggiunge al gruppo una cicogna che ha un fagotto con sé, un bambino appena nato da recapitare a una famiglia. Il neonato è di colore, la madre ha il nome simbolico di Madame Europe e abita in una strada che si chiama ‘Via dell’ospitalità’, una strada che non è sempre facile trovare nelle città del vecchio continente” spiegano gli organizzatori dello spettacolo.

“Nella ricerca di Madame Europe i musicanti coinvolgono da subito anche il pubblico, che accompagna gli spostamenti e la ricerca, con la particolare partecipazione dei bambini, affascinati dalla fisicità dei personaggi e dai continui scherzi che si susseguono nelle varie tappe. Lo spettacolo invita gli spettatori a riflettere in modo poetico, ironico e sfumato sui nostri tempi e su come il mondo stia cambiando: un mondo dove si può ancora sognare un lieto fine e dove tutti si mescolano in un grande carosello di colori. Carosello è uno spettacolo itinerante per grandi e piccoli. Oltre a non aver bisogno di strutture e scenografie, è costruito su una struttura modulare con scene che possono essere combinate in modo diverso a seconda delle caratteristiche del luogo” concludono così gli organizzatori.

In caso di pioggia lo spettacolo andrà in scena presso la Palestra Comunale in Via Alla Quadra numero 12. E’ consigliata la prenotazione mandando una e-mail al seguente indirizzo: prenotazioni@teatroinvito.it

Ingresso libero