Villa Monastero nei 30 musei più visitati nel 2023 in Lombardia

Il museo di Varenna al 12° posto della classifica

A renderlo noto la testata Lombardia Economy in un dossier

VARENNA – Villa Monastero spicca tra i musei lombardi: il complesso di Varenna è tra i 30 musei più visitati nel 2023 tra quelli riconosciuti da Regione Lombardia. Con 257.292 presenze fatte segnare lo scorso anno si trova al 12° posto, come riportato nel dossier sulla testata Lombardia Economy, stilato in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor e pubblicato su Lombardia Speciale, portale dedicato alle eccellenze della Regione.

I risultati della rilevazione sui visitatori delle raccolte museali e dei musei riconosciuti relativa al 2023 è stata realizzata a cura della Struttura Musei, archivi, biblioteche e servizi digitali per la cultura di Regione Lombardia e riguardano tutte le 201 raccolte museali e musei riconosciuti secondo l’elenco aggiornato al 31 dicembre 2023. In totale rilevati quasi 10 milioni di visitatori (9.729.099) con un incremento del 46% rispetto al 2022 (circa 3 milioni di visitatori in più).

Villa Monastero ha spiccato tra gli istituti collocati al di fuori dell’area metropolitana di Milano, mentre tra i più visitati più della metà si trovano proprio a Milano.

Nei 30 siti culturali, oltre alla Casa Museo, rientrano Museo del Duomo (Milano), Museo delle Culture (Milano), La Triennale di Milano, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, Polo dei Musei scientifici (Milano), Raccolte artistiche del Castello Sforzesco (Milano), Civici Musei di Arte e Storia (Brescia), Museo del Novecento (Milano), Museo Il Vittoriale degli italiani (Gardone Riviera), Museo Teatrale alla Scala (Milano), Orto Botanico di Brera (Milano), Pinacoteca Ambrosiana (Milano), Villa Carlotta (Tremezzina), Museo Civico di Palazzo Te (Mantova), Museo Villa del Balbianello (Tremezzina), Museo delle Storie di Bergamo, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (Bergamo), Gallerie d’Italia – Piazza Scala (Milano), Museo MA*GA (Gallarate), Fond. Pirelli Hangar Bicocca – Spazio per l’arte contemporanea (Milano), Accademia Carrara (Bergamo), Fondazione Museo del Violino “Antonio Stradivari” (Cremona), Parco e Museo del Volo – Volandia (Somma Lombardo), Museo Diocesano “Carlo Maria Martini” (Milano), ADI Design Museum Compasso d’Oro (Milano), Museo Villa Necchi Campiglio (Milano), Galleria d’Arte Moderna (Milano), Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota” e Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi” (Bergamo).

Tornando a Villa Monastero, al di là dell’ottimo posto ottenuto nella classifica regionale, il 2023 era stato un anno record, il primo dove ha superato la soglia di 250 mila visitatori, risultato ancor più sensazionale se si considera che il complesso era rimasto chiuso da gennaio a marzo 2023 per consentire i lavori di riqualificazione e valorizzazione degli edifici e del tetto, con una nuova chiusura a inizio novembre per consentire interventi al Giardino Botanico. Un trend, quello delle presenze, che da dieci anni a questa parte è sempre in crescita. Non resta che attendere il 2024 per vedere se anche questo si tramuterà in un’altra annata da incorniciare.