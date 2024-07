Ancora successi per Teatro in corte: i nuovi appuntamenti a Olgiate e Cernusco

Olgiate e Cernusco uniti nella cultura grazie a Teatro in villa e Beolco Fest

Altri appuntamenti in agenda nel prossimo fine settimana tra musica, teatro e la voglia di riscoprirsi comunità

OLGIATE / CERNUSCO – Continua a mietere successi e a riservare nuovi appuntamenti da non perdere Teatro in corte, la rassegna che unisce Teatro in Villa a Cernusco Lombardone e Beolco fest a Olgiate Molgora.

Lo scorso fine settimana è andato in soffitta archiviando, come ormai da copione, un tutto esaurito di pubblico. A Beolco, venerdì 5 luglio, piazzetta gremita per “Effetto Papageno” di Michele Panella con Daniela D’Argeino Donati.

La serata è stata introdotta come sempre da Riccardo Cogliati con il suo pre-show a quiz. Prima ancora la visita guidata della chiesina della frazione condotta da Ornella Ponzoni.

Sabato 6 luglio il cineteatro San Luigi a Cernusco ha ospitato “Semi”, lo spettacolo di Stefano Panzeri inizialmente previsto a Villa Borgazzi, spostato al chiuso a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

La rassegna continua questo weekend sempre con la stessa formula che alterna appuntamenti a Olgiate con quelli a Cernusco.

Venerdì 12 sarà sempre la piazzetta di Beolco a ospitare lo spettacolo concerto “Apologia” della Piccola Orchestra Karasciò, un viaggio musicale e onirico tra la vita e la morte, per riaffermare il trionfo della vita, attraverso locande, tarocchi e incontri magici.

A seguire alle 22.30 il concerto del gruppo folcloristico La Campagnola che terminerà con un piccolo rinfresco.

Sabato 13 sarà la volta di “Sior Todoro Brontolon” di Carlo Goldoni, una storia familiare con intrighi e fraintendimenti che si risolve grazie all’arguzia femminile: lo spettacolo è messo in scena dalla compagnia La Sarabanda nella corte Gadda a Cernusco. L’inizio di entrambi gli spettacoli alle 21 ed è importante prenotare, nonostante l’ingresso sia gratuito ai seguenti indirizzi: beolco975@gmail.com per venerdì e teatroinvillacernusco@gmail.com per sabato.

La rassegna è sostenuta dai rispettivi Comuni e dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, organizzata con l’aiuto delle compagnie La Sarabanda e Ronzinante, oltre che da numerosi volontari e volontarie e residenti, ideata e diretta da Michela Mannari e Corinna Ravasi.