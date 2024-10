Band In A Vox: iniziativa di canto a cappella per rivisitare i brani pop

Un progetto musicale che trae ispirazione dai grandi gruppi a cappella pop e cerca nuovi talenti

“I nostri obiettivi musicali sono creare arrangiamenti vocali originali che reinterpretino i brani scelti, mantenendo l’essenza delle canzoni e esplorando nuove sonorità”

MISSAGLIA – Sta per arrivare “Band In A Vox“, un’iniziativa innovativa dedicata alla creazione di arrangiamenti vocali che rivisitano brani pop in una nuova veste completamente a cappella. Il gruppo di voci miste si propone di arricchire il repertorio musicale con successi pop contemporanei e classici, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e originale.

Composto da un massimo di 12 coristi selezionati (uomini e donne di ogni età) tramite audizioni e colloqui individuali, il gruppo garantirà un elevato livello di competenza e affinità vocale tra i membri, promettendo performance di alta qualità.

Il M° Pasquale Amico, che seguirà tecnicamente la band, spiega: “I nostri obiettivi musicali sono creare arrangiamenti vocali originali che reinterpretino i brani scelti, mantenendo l’essenza delle canzoni e esplorando nuove sonorità. Vogliamo selezionare un ampio repertorio che includa successi pop moderni e classici, permettendo ai coristi di esprimere la propria creatività e abilità interpretativa. Inoltre, ci impegneremo a favorire la crescita vocale dei partecipanti attraverso esercizi di tecnica vocale, armonizzazione e interpretazione musicale”.

“Band In A Vox offre un’opportunità unica ai cantanti di esplorare il mondo del canto a cappella, collaborare con altri artisti e partecipare a un progetto musicale stimolante e creativo, celebrando la musica pop in tutte le sue sfaccettature” aggiunge il M° Pasquale Amico.

Le audizioni sono aperte a cantanti di vari livelli di esperienza, sia amatoriali che professionisti, e di stili diversi, con l’obiettivo di creare un ensemble eterogeneo e armonioso. Durante il colloquio, verranno valutate non solo le capacità vocali, ma anche la predisposizione al lavoro di gruppo e la passione per la musica.

Il 25 ottobre alle ore 21 si terrà un incontro pubblico a Missaglia, nella sala prove della scuola primaria di Maresso (via Madonnina 8). Durante l’incontro, verrà presentato il progetto ai cantanti interessati e saranno programmate le audizioni individuali per i potenziali membri nei giorni seguenti.

Sono previste prove regolari una volta al mese. La partecipazione all’incontro, alle audizioni e al progetto è gratuita. Tuttavia, è richiesta una quota annuale di 25 euro per l’utilizzo della sala prove, esclusivamente a fini assicurativi.

Per ulteriori informazioni sul progetto o sull’incontro del 25 ottobre, contattare il numero seguente: +39 348 6102266