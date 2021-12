Sabato sera la proiezione del docufilm “A ogni costo”, che parla di migrazione e accoglienza

Al termine il dibattito con il regista Jurij Razza, la mediatrice culturale Laura Luczak, il presidente della Coop. L’Arcobaleno Onlus Renato Ferrario e l’educatrice area migranti Erica Corti

CERNUSCO – Sabato 11 dicembre 2021 alle 21 al CineTeatro San Luigi di Cernusco Lombardone verrà proiettato il docufilm “Ad ogni costo – Vite in cammino per un futuro migliore” promosso dall’Oratorio San Luigi con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Il documentario pone al centro del dibattito la questione dell’accoglienza, sviscerando il tema ponendo l’individuo prima di tutto e cercando così di mostrare il fenomeno migratorio sotto un punto di vista diverso. È una storia in cui le vicende narrate fanno comprendere che le scelte di lasciare la propria terra sono così varie da non poter essere generalizzate e che potrebbero riguardare, da un momento all’altro, ognuno di noi.

Il film si concentra sui volti dei suoi protagonisti, le loro voci e le loro storie: vicende dolorose, umili, violente, spesso difficilmente immaginabili, che si scontrano con i pregiudizi e i luoghi comuni a cui siamo quotidianamente esposti.

“Ad ogni costo” ha una durata di 38 minuti ed è interamente sottotitolato perché parlato in differenti lingue. “È un racconto asciugato da tutto quello che poteva essere superfluo e che pone la nostra attenzione sulle parole dei protagonisti, rendendo il loro messaggio fruibile ovunque, da chiunque e in qualsiasi momento; una storia che rendere lo spettatore consapevole che non esiste una sola motivazione che spinge donne e uomini ad abbandonare la propria terra e che i drammi vissuti da chi si mette in cammino per un futuro migliore potrebbero essere quelli di chiunque. Noi compresi” spiegano gli organizzatori, aggiungendo: ““Ad ogni costo” vuole cercare di farci ritrovare la nostra umanità. È pensato per instaurare, contestualmente alla proiezione, delle occasioni di confronto ed intavolare un dibattito costruttivo sul tema dell’accoglienza”.

Dopo la proiezione interverranno il regista Jurij Razza, la mediatrice culturale Laura Luczak, il Presidente della Coop. L’Arcobaleno Onlus Renato Ferrario, l’educatrice area migranti Erica Corti.

L’ingresso è libero: sarà necessario mostrare il green pass nel rispetto delle normative Covid vigenti. Per info: cinemacernusco@libero.it