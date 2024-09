Cernusco, presentazione on the road per la scuola di musica Suonare Suonare

La manifestazione si è tenuta domenica scorsa riscuotendo grande successo

La scuola di musica Suonare Suonare è nata grazie alla volontà dell’associazione Sinapsi

CERNUSCO LOMBARDONE – Un open day presentato come un itinerario musicale in cui ascoltare generi diversi, eseguiti dagli insegnanti della scuola, in luoghi significativi del paese.

Grande successo domenica 22 settembre per “Suonare Suonare On the road”, manifestazione che ha sancito la presentazione ufficiale della scuola di musica “Suonare, suonare”, frutto dell’impegno dell’associazione Sinapsi.

Il primo momento, nella piazza del Municipio, luogo istituzionale del paese, ha visto protagonisti i ragazzi della scuola media Manzoni di Merate che, guidati dai maestri Pierantonio Merlini e Paolo Corneo, hanno allietato il pubblico con quattro brani proposti, tratti dalla colonna sonora de “Il re Leone 2”.

Da lì, il gruppo dei presenti si è trasferito in piazza della Vittoria, centro del paese, dove la cantante Chiara Giannella, accompagnata dalla chitarra di Alessandro Corneo e da Giuseppe Mazza alla batteria, ha ipnotizzato i presenti con alcuni brani di musica leggera.Una serie di applausi scroscianti ha chiuso l’esibizione dei tre giovani.

La terza tappa si è svolta nella splendida cornice di Villa Lurani Cernuschi, con la vibrante e intensa esibizione del duo jazz, composto da Federico De Zottis al sax ed Edo Maggioni al pianoforte.

Al termine, la famiglia Pappone, proprietaria della storica dimora cernuschese, ha offerto un ricco spuntino a tutti.

Al crepuscolo, è stata la volta del quartetto (classico e non solo), formato dal clarinetto di Giuseppe Giani, dalla tromba di Pierantonio Merlini, dal trombone di Domenico Riu e dal pianoforte di Paolo Corneo, in scena nel giardino della scuola materna Ancarani, sede dell’associazione e della scuola di musica. Dopo le note, è stata la volta delle parole della presidente di Sinapsi Laura Scaccabarozzi che ha ringraziato i presenti, iniziando dal sindaco Gennaro Toto, gli assessori Renata Valagussa e Antonio De Luca, oltre al presidente della scuola materna Ettore Mandelli.

Tra i presenti, Rosa Zazzara di Ulteria, azienda sempre in prima fila nel sostenere le iniziative culturali del territorio.

I prossimi appuntamenti? “Adesso siamo molto concentrati sull’apertura della scuola Suonare,Suonare – precisa Scaccabarozzi – . Certo che, vista la grande risposta del pubblico, organizzeremo altre iniziative”.

Chiunque voglia informazioni sulla scuola può visitare il sito www.sinapsi-aps.org