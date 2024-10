“Il Narciso” di Caravaggio a Merate: sabato l’inaugurazione della mostra

La tela attribuita al grande pittore resterà esposta a Villa Confalonieri fino al 29 novembre

All’inaugurazione della mostra è atteso il presidente del Senato Ignazio La Russa

MERATE – E’ partito il conto alla rovescia per l’inaugurazione della mostra “Caravaggio. Il Narciso di Palazzo Barberini. La grande arte in Brianza”, realizzata da Fondazione Costruiamo il Futuro, insieme alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo e con Edison in veste di main partner.

L’appuntamento è per sabato 26 ottobre alle 11.30 a Villa Confalonieri, dove l’opera resterà esposta al pubblico fino al 29 novembre 2024. Il taglio del nastro richiamerà nella città brianzola tanti esponenti di spicco del panorama politico e culturale italiano, tra cui Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica; Gianmarco Mazzi, sottosegretario al Ministero della Cultura; Nicola Monti, amministratore delegato Edison; Thomas Clement Salomon, direttore Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma; Giovanni Morale, vice direttore Gallerie d’Italia – Milano e curatore della mostra in Brianza. Oltre ovviamente al presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro Maurizio Lupi e il sindaco della città di Merate Mattia Salvioni.

Per poco più di un mese “Il Narciso”, una delle opere più apprezzate e conosciute di Michelangelo Merisi, più comunemente noto come Caravaggio) lascerà infatti temporaneamente la sua sede romana all’interno di Palazzo Barberini per essere esposto proprio a Merate.

L’ingresso alla mostra è gratuito. Si consiglia di prenotare dal sito www.lagrandearteinbrianza.it in modo da rendere più ordinato e disciplinato l’afflusso di turisti.

Saranno previste anche visite guidate e appuntamenti riservati a scuole e oratori. “Approfittiamo della presenza di questo capolavoro a Merate che rappresenta un’occasione per tutto il territorio brianzolo” ha commentato Elisa Mattavelli, vice presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro mentre il segretario Giuseppe Procopio, già vice sindaco di Merate, ha sottolineato il grande valore culturale dell’iniziativa, ricordando anche il premio Costruiamo il Futuro (iscrizioni entro il 15 novembre) annunciando che le premiazioni si terranno il 14 dicembre al Palazzetto Aquamore di via Matteotti a Merate.

Dal canto suo infine il sindaco Salvioni ha ribadito l’impegno profuso da tutto il territorio per organizzare la rassegna di iniziative denominata “Dopo Caravaggio”, ovvero mostre, concerti, spettacoli teatrali e conferenze promosse proprio in omaggio al grande pittore che rivoluzionò la storia dell’arte italiana.