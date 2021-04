In mostra foto di partigiani e combattenti ma anche lettere dei condannati a morte della Resistenza e libri

L’iniziativa, realizzata per il 25 aprile, porta la firma dell’associazione Guarda c’è un libro nell’albero

IMBERSAGO – Una piccola mostra fotografica allestita dalla prossima settimana nell’atrio del Comune di Imbersago in occasione del 25 aprile. L’iniziativa porta la firma dell’associazione Guarda c’è un libro nell’albero in onore delle donne e degli uomini che hanno combattuto per la libertà.

L’esposizione comprende immagini dei partigiani e combattenti in particolare delle valli del Lecchese tra cui l’immagine dell’allora comandante delle Brigate Garibaldi, Vando Aldrovandi, organizzatore e coordinatore di tutte le divisioni partigiane del lecchese divenuto alla fine della guerra fondatore della Casa della Cultura e dell’A.N.P.I. di Milano e successivamente animatore culturale della Libreria Internazionale Einaudi di via Manzoni.

Nella mostra saranno esposte le immagini dei grandi partigiani, da Giovanni Pesce a Pietro Secchia, da Moscatelli a Dante di Nanni, senza dimenticare Sandro Pertini, membro del Comitato Nazionale di Liberazione e successivamente Presidente della Repubblica.

Lettere dei condannati a morte della Resistenza e una scelta di libri sulla stessa completano la mostra pensata e realizzata dall’ associazione “Guarda c’è un libro nell’Albero”.