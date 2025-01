Merate. Incontro con Emanuele Fiano in biblioteca a Pagnano

“Il profumo di mio padre. L’eredità di un figlio della Shoah”

Giovedì 9 gennaio alle ore 20.45 incontro con l’autore

MERATE – La Biblioteca Alfonso Mandelli di Pagnano ospita giovedì 9 gennaio alle ore 20.45 l’autore Emanuele Fiano, ex deputato del Partito Democratico e figlio di Nedo Fiano. Durante la serata, l’autore ci condurrà in un viaggio indimenticabile, dove le sue parole diventeranno il filo che lega ricordi lontani, attraversando il tempo e lasciando un’impronta indelebile nella memoria di ciascuno di noi.

Al centro dell’incontro il libro “Il profumo di mio padre. L’eredità di un figlio della Shoah” (prefazione di Liliana Segre): “Noi figli dei sopravvissuti alla camera a gas di Birkenau non siamo normali. Lo sa bene la mia amata moglie e lo sanno i miei figli, e forse le mogli di tutti i figli della Shoah e i loro amati figli. Come prima le nostre madri o padri. Noi non abbiamo ascoltato solo parole dolci e tenere dai nostri padri, non solo favole ci è capitato di ascoltare, ma il silenzio impastato di lacrime e urla”.