Merate. Marky Ramone chiude la tre giorni di festa e musica a Cassina

Super ospite domenica a Finalment l’è Venerdè a Cassina di Merate

Sul palco il batterista dello storico gruppo punk rock dei Ramones

MERATE – Si è chiusa alla grande la festa che ha animato per tutto il fine settimana la frazione di Cassina a Merate: per l’ultima serata di “Finalment l’è Venerdè” si è esibito Marky Ramone, batterista e unico componente ancora in vita della leggendaria band americana dei Ramones.

Icone del punk rock, i Ramones hanno lasciato in eredità un vasto repertorio musicale di canzoni note anche ai non appassionati del genere e che domenica hanno risuonato nella località meratese per il concerto evento che ha concluso la kermesse al Campo Sportivo Comunale.

Marky Ramone, accompagnato dai musicisti che lo affiancano in tour, ha ripercorso tutti i grandi successi della carriera della band statunitense davanti al gremito pubblico che ha voluto non mancare all’imperdibile appuntamento.

VIDEO

Un successo per la manifestazione che quest’anno ha festeggiato la sua decima edizione. Venerdì, la rassegna è stata aperta dal rockabilly degli Scramble and The Cats ed è proseguita sabato con gli esilaranti Teo e le Veline grasse.

Per tutto il fine settimana, grazie all’impegno dei volontari, è stato offerto il servizio cucina e birre artigianali alla spina.

FOTO – Alcuni dei volontari al lavoro in questo fine settimana

LA GALLERIA FOTOGRAFICA