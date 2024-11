Nati per Leggere, nelle biblioteche del lecchese oltre 30 eventi

La settimana dal 16 al 24 novembre

“Un’occasione importante per sensibilizzare le famiglie sull’importanza della lettura precoce per i bambini e le bambine della fascia d’età 0-6 anni”

LECCO – In tutta Italia dal 16 al 24 novembre si festeggia la settimana di Nati per Leggere per tutelare il diritto alle storie delle bambine e dei bambini. Nata per promuovere la lettura in famiglia in età prescolare, la Settimana coincide con la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il 20 novembre.

Nati per Leggere è un programma nazionale che da oltre vent’anni promuove la lettura in famiglia per i più piccoli, sostenuto dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino Onlus. Presente in oltre 2000 comuni italiani con circa 800 progetti locali, il programma è animato da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici e associazioni di volontariato, tutti uniti nell’obiettivo di favorire la lettura in età prescolare, migliorando così lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale dei bambini, con benefici duraturi nel tempo.

In occasione di questa settimana, nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese è in programma un calendario di oltre 30 eventi, con tanti incontri di lettura per bambini e famiglie; inoltre, quest’anno, in occasione dei 25 anni di Nati per Leggere, sabato 23 novembre alle ore 10.30 verrà organizzato contemporaneamente in tutta Italia un Flash Mob dedicato all’importanza della lettura in famiglia, aperto a bambine, bambini, mamme, papà, nonne, nonni e a tutta la comunità. Sono 6 le biblioteche del Sistema che hanno aderito all’iniziativa: Barzio, Calolziocorte, Colle Brianza, Colico, Ello e Mandello del Lario.

Il programma delle letture e degli eventi, sempre in aggiornamento, è disponibile sul sito lecco.biblioteche.it cliccando sul banner dedicato.

Così Simona Piazza, Presidente del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese: “Le storie, con le loro parole e immagini, sono una fonte inesauribile di stimoli che, se offerti precocemente e con continuità, incidono profondamente sull’itinerario di vita del bambino e sono capaci di tessere e ricreare, a partire dalla voce, un potente strumento di relazione. Iniziative quali quelle in programma in molte biblioteche del nostro territorio sono sicuramente un’occasione importante per sensibilizzare le famiglie sull’importanza della lettura precoce per i bambini e le bambine della fascia d’età 0-6 anni. Il focus previsto nella Settimana Nazionale di Nati per Leggere deve essere di stimolo alla conoscenza del programma perché le letture si svolgono tutto l’anno nelle biblioteche, negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia e nei consultori del territorio” ha continuato l’assessore.

“Il Sistema Bibliotecario, con le 68 biblioteche associate, promuove da sempre il programma Nati per Leggere nella convinzione che la lettura condivisa già dai primi mesi di vita, possa stimolare le principali competenze comunicative e linguistiche dei bambini e delle bambine”.