Premio Manzoni alla Carriera 2024, sold out per la serata con Augias

Previsto lo streaming della serata che si terrà il 28 novembre

Augias è giornalista e conduttore televisivo (attualmente è in onda su La7 con “La Torre di Babele”)

LECCO – La scelta di conferire il Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni Città di Lecco alla Carriera al giornalista e scrittore Corrado Augias è piaciuta molto anche a pubblico lecchese. Nel giro di poche ore infatti i posti disponibili per la cerimonia, prevista all’auditorium della Casa dell’Economia di via Tonale a Lecco, sono andati esauriti. La serata di giovedì 28 novembre è andata quindi sold out, con una risposta davvero entusiasta per Augias, volto noto anche come conduttore televisivo (attualmente è in onda su La7 con “La Torre di Babele”.

Di fronte a questo entusiasmo gli organizzatori (a fianco di 50&Più Lecco ci sono Comune di Lecco, Centro Nazionale Studi Manzoniani e Assocultura Confcommercio Lecco; main sponsor Acinque) hanno deciso di proporre, per quanti non potranno essere presenti fisicamente nella sala della Camera di Commercio, una diretta streaming che potrà essere seguita sul canale YouTube di Leggermente e su Lecconotizie (www.lecconotizie.com). La serata, con inizio alle ore 21, vedrà Corrado Augias dialogare con il presidente della Giuria Tecnica del Premio Manzoni, Ermanno Paccagnini.

Il Premio Manzoni alla Carriera viene attribuito annualmente a una importante e prestigiosa personalità che “ha in modo visibile perseguito e rappresentato ideali di alto impegno culturale e civile”. Istituito nel 2008, il Premio alla Carriera 2023 è stato assegnato ad Alessandro Barbero “per il mirabile equilibrio nel tradurre, con passione, il rigore della ricerca storica sia in scrittura narrativa che in ambito divulgativo”. Anche l’anno scorso per la cerimonia con Barbero, tenutasi sempre a novembre, era stata predisposta una diretta streaming, visto che i posti erano andati subito esauriti

I vincitori del Premio Manzoni alla Carriera

2008 – Umberto Eco

2009 – Ermanno Olmi

2010 – Luca Ronconi

2011 – Mario Botta

2012 – Emanuele Severino

2013 – Paolo Conte

2014 – Giulia Maria Mozzoni Crespi

2015 – Luis Sepulveda

2016 – Dacia Maraini

2017 – Valerio Massimo Manfredi

2018 – Fabrizio De André (alla presenza di Dori Ghezzi)

2019 – Carlo Lucarelli

2020 – non assegnato

2021 – Claudio Magris

2022 – Liliana Cavani

2023 – Alessandro Barbero