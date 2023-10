Presentato il primo TEDx Lecco ed è già sold out

L’appuntamento il 4 novembre in Sala Ticozzi e in streaming al Politecnico di Lecco

Alle regia Andrea Pontiggia licenziatario TEDx Lecco col socio Silvio Agostoni, Marco Menaballi dell’associazione LEC (Liberi Esploratori Culturali) e l’Avvocato Lorenzo Della Bella

LECCO – Prima tappa nella città di Lecco per TEDx l’ormai celebre marchio di conferenze che promuove la diffusione di idee attraverso discorsi. TED sta per Technology Entertainment Design, mentre “x” sta per “independently organized event” ed nato nel 1984 in California grazie all’organizzazione non-profit The Sapling Foundation.

In quel primo incontro si parlò di tecnologia, intrattenimento e design, ma da quel giorno TED si è espanso abbracciando molteplici argomenti: economia, scienza, temi globali e diffondendosi nel mondo con l’unico obiettivo di “attivare il potere delle idee di cambiare il mondo”.

L’appuntamento di Lecco ha come titolo “Versus, evolviamo attraverso il conflitto” e la prima edizione è stata presentata questa mattina al Politecnico. L’evento, già sold out, si terrà il 4 novembre in Sala Ticozzi e in streaming al Politecnico di Lecco

Interverranno al TEDx Lecco: Alessandro Piva (Direttore Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano); Mirko Campochiari (Storico Militare e Analista Militare); Renato Minutolo (autore comico e stand up comedian); Davide Mazzanti (allenatore e formatore); Chiara Luzzana (compositrice italiana); Giuliana Lamarca (psicologa e blogger); Alberto Cavalli (Direttore generale della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte di Milano) e Sebastiano Zanolli (Scrittore formatore).

A presentare la prima edizione del TEDx Lecco sono stati gli organizzatori Andrea Pontiggia di Creeo Studio insieme al socio Silvio Agostoni, nonché licenziatario TEDx Lecco, Marco Menaballi noto art director e presidente della neonata associazione LEC (Liberi Esploratori Culturali) e l’Avvocato Lorenzo Della Bella. Presente anche l’assessore Famiglia, Giovani e Comunicazione del comune di Lecco Alessandra Durante.

“Con questa iniziativa vogliamo essere il motore del cambiamento culturale del nostro territorio – ha spiegato Pontiggia – TEDx non vuole tappare buchi di conoscenza e non vuole nemmeno dare risposte, bensì lanciare provocazioni, seminare idee, affinchè ogni spettatore le possa diffondere”.

Tema scelto il “conflitto”. “L’immagine scelta che accompagna il titolo non è casuale – ha puntualizzato Menaballi – Si vedono due pugili entrambi a mani basse, in segno di resa. Infatti, il conflitto lo vogliamo vedere come segno di un possibile cambiamento, quindi non come motivo per una guerra, bensì come spunto di inizio per una soluzione. Un conflitto che sta alla base anche della nostra quotidianità: in famiglia, sul lavoro, con gli amici e in questo TEDx lo affronteremo ascoltando appunto l’intervento di sette persone che condivideranno la propria esperienza, le proprie idee e professionalità in modalità multidisciplinare”.

Entusiasta l’Avvocato Della Bella: “Abbiamo iniziato coltivando un sogno e oggi quel sogno si è avverato“. Quindi ha ringraziato sentitamente tutti coloro che si sono adoperati volontariamente per rendere possibile il TEDx Lecco: “Siamo tutti volontari. Ci abbiamo creduto, ma è anche vero che senza un cospicuo budget non saremmo mai riusciti ad organizzarlo, quindi il ringraziamento va a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto e con noi ci hanno creduto”.

“Anche una città piccola come Lecco può sognare in grande, pensando di ospitare grandi, mostre, grandi eventi e di accogliere grandi brand, dimostrando di meritarsi i fondi ottenuti del PNRR – ha sottolineato l’assessore Durante nel suo intervento – Bisogna crederci e credere che una città come Lecco sia pronta ad alzare l’asticella. Si respira un bel fermento e come Amministrazione ci stiamo impegnando tanto per portare in città iniziative di livello e in questa occasione siamo volentieri al fianco di coloro che si sono adoperati per far approdare TEDx a Lecco”.

Quella di sabato 4 novembre sarà una giornata intensa, che prenderà il via alle 14.00 e terminerà alle 19 circa con un aperitivo con musica, mentre gli interventi saranno intervallati da alcuni momenti musicali e di intrattenimento, programma speculare anche per coloro che seguiranno il TEDx in versione Watch Party dal Politecnico di Lecco.

Nota a margine, il TEDx in provincia di Lecco aveva già fatto tappa per la prima volta nel 2018, con il TEDx Esino Lario organizzato da Iolanda Pensa dal titolo “Riuscire a Cambiare” e la seconda lo scorso giugno a Bellano con il TEDx Bellano organizzato da Erind Guri.