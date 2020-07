Il percorso si svolgerà a Lecco dal 28 al 31 luglio 2020

Il filo conduttore sarà la narrazione della città di Lecco

LECCO – Nell’ambito del festival “Donne oltre gli schermi. Lecco Film Fest” la Fondazione Ente dello Spettacolo propone la Summer School “Vuoi diventare youtuber? Lecco è tutta da raccontare!” per offrire a 20 giovani del territorio la formazione sulle competenze specifiche del racconto con i video.

Il progetto prevede attività di formazione tecnica su come si compone una storia, come si gira e realizza un video e lo si condivide e promuove sui canali social. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MiBACT.

Fortemente impegnata nella formazione, intesa come valorizzazione della creatività giovanile, partecipazione culturale e comprensione del linguaggio dell’audiovisivo attraverso l’acquisizione degli strumenti appropriati, la Fondazione Ente dello Spettacolo ha sviluppato a livello nazionale progetti rivolti agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado: laboratori per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, workshop per ragazzi delle scuole superiori, corsi di formazione per docenti, percorsi di approfondimento per studenti universitari, con stage e tirocini.

Tra le attività promosse negli ultimi anni con il contributo del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, progetti didattici per le scuole del territorio di Castiglione del Lago, dove ogni anno la Fondazione organizza il festival Castiglione Cinema – RdC incontra, e “Nati nel Tertio Millennio”, percorso di formazione per la realizzazione di cortometraggi che sono stati proiettati nell’ambito del XXIIII Tertio Millennio Film Fest, festival organizzato dalla Fondazione in cui gli studenti hanno partecipato come giurati.

In occasione della prima edizione di “Donne oltre gli schermi. Lecco Film Fest”, la Fondazione Ente dello Spettacolo lancia una nuova iniziativa rivolta agli studenti che nell’anno scolastico 2020-2021 frequenteranno le classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado della città di Lecco e della provincia, sia licei sia istituti tecnici.

Il bando selezionerà i 20 aspiranti youtuber che parteciperanno a un percorso di formazione su questa figura professionale che appassiona le nuove generazioni. Grazie agli esperti che li guideranno, gli studenti potranno scoprire tutti i segreti di questo lavoro dando vita a un canale YouTube da gestire dalla creazione allo sviluppo. L’obiettivo è raccontare, attraverso i contenuti audiovisivi, le storie straordinarie di donne che hanno un legame imprescindibile con la città di Lecco.

Il percorso di formazione si svolgerà a Lecco dal 28 al 31 luglio 2020.

La richiesta di partecipazione deve essere presentata tramite il modulo compilabile al link www.entespettacolo.org/vuoi-diventare-youtuber-lecco/ entro il 20 luglio, inserendo i propri dati anagrafici e quelli dei genitori e la motivazione per cui si intende partecipare al corso.

“Prosegue l’impegno di Fondazione Ente dello Spettacolo a favore dei giovani, in particolare per educare alla corretta fruizione e produzione delle immagini – ha dichiarato Mons. Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo – La prima edizione di ‘Donne oltre gli schermi. Lecco Film Fest’ sarà anche l’occasione per proporre un percorso inedito e necessario in questi tempi. La cronaca parla spesso di giovanissimi che realizzano foto o video offensivi di soggetti più deboli, dove le differenze diventano dileggio e discriminazione: questo corso si pone anzitutto il compito di educare alla responsabilità”.

“Le ragazze e i ragazzi del lecchese e della Brianza avranno l’opportunità di misurarsi sul campo con tutte le potenzialità e i rischi di un linguaggio espressivo che spesso praticano senza conoscerlo a fondo – ha proseguito mons. Milani – Li accompagneremo in un percorso anche di scoperta “professionale” dei social network, per capire come rendere interessanti i propri contenuti video. I giovani corsisti realizzeranno storie video che diffonderanno in tutta Italia la narrazione di Lecco con contenuti nuovi e originali, con approfondimenti sulle figure femminili, reali o di finzione (la manzoniana Lucia o Antonia Pozzi solo per citarne due), che oggi e nella storia caratterizzano questa città”.

Tutte le attività si svolgeranno in una sede idonea al rispetto della normativa dettata dalla situazione emergenziale. Il laboratorio verrà realizzato anche con uscite sul territorio per le riprese.

Gli studenti avranno libero accesso a tutte le attività del Festival. La partecipazione al bando è totalmente gratuita. Per ogni informazione scrivere a leccofilmfest@entespettacolo.org.