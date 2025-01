A Lariofiere torna Fornitore Offresi Arredo&Design, è la 3^ edizione

105 espositori attesi al salone dedicato alla subfornitura per l’industria del mobile e del design

Tanti incontri e convegni dedicati ai temi centrali per il settore dell’arreso

ERBA – Dal 16 al 18 gennaio a Lariofiere torna Fornitore Offresi Arredo &Design, il salone B2B dedicato alla subfornitura per l’industria del mobile e del design. L’evento, giunto alla sua 3^ edizione, si propone come un punto di riferimento per i professionisti del settore, offrendo un’opportunità unica per esplorare le ultime innovazioni, materiali e tecnologie legate al mondo dell’arredo.

L’edizione 2025 del salone è stata presentata questa mattina, 9 gennaio, a Lariofiere, alla presenza dei suoi ideatori e protagonisti: oltre al presidente Fabio Dadati c’erano Maurizio Riva, presidente di Riva 1920, storica azienda canturina del legno, gli imprenditori Pasquale Diodato dell’omonima azienda di verniciatura e Marco Bellasio, presidente del settore LEgno e Arredo di Confartigianato Como e l’architetto consigliere dell’Ordine degli Architetti di Lecco Eugenio Guglielmi. “Ribadiamo la centralità delle fiere B2B per lo sviluppo del sistema economico lariano e brianzolo – ha detto il presidente Fabio Dadati – Lariofiere è sempre più impegnata e concentrata nello sviluppo di questo genere di manifestazioni insieme alla Camera di Commercio, alle associazioni di categoria, agli Ordini Professionali, agli imprenditori e al sistema della formazione”.

Riva ha richiamato l’importanza di lavorare tutti insieme, in un periodo segnato da una situazione economica non facile e da grandi cambiamenti, con particolare attenzione ai giovani, sempre meno attratti dal settore della lavorazione del legno, cuore dell’edizione 2025 del salone: “Per il bene delle nostre generazioni future dobbiamo dare un colpo di remi tutti insieme, altrimenti resteremo indietro”.

Oltre un centinaio gli espositori attesi alla kermesse, tra cui una forte rappresentanza di produttori di macchinari per la lavorazione del legno, inclusi marchi internazionali, e numerose aziende specializzate nella produzione di materiali innovativi, top per cucine e superfici tecnologiche, che offriranno ai visitatori una panoramica completa delle tendenze più recenti e delle soluzioni più avanzate disponibili sul mercato. Elemento distintivo di questa edizione è l’attenzione dedicata alla formazione grazie al coinvolgimento delle scuole del territorio brianzolo attraverso il progetto “Brianza Design Formazione”. “Un programma pensato per consolidare il legame tra i giovani talenti e il mondo del lavoro – spiegano gli organizzatori – che mira a fornire alle nuove generazioni competenze aggiornate e opportunità concrete, promuovendo una cultura imprenditoriale radicata nella tradizione ma aperta alle sfide del futuro”.

Il programma della manifestazione prevede inoltre una serie di convegni e dibattiti dedicati ai temi centrali per il settore dell’arredo, quali l’impiego di nuovi materiali, il valore del Made in Italy e l’importanza di un approccio sostenibile all’arredamento e al design. Diversi gli incontri previsti, tra cui, giovedì 16 gennaio, quello con l’architetto Eugenio Guglielmi “L’essenza della materia: legno e progettualità” e, venerdì 17 gennaio, “Dall’idea al progetto: forma, innovazione e tutela del product design in plastica” organizzato con il contributo dell’Ordine degli Architetti di Lecco. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

Grazie a questa combinazione di tradizione, innovazione e attenzione al futuro, il Salone si conferma una piattaforma d’eccellenza per il dialogo tra imprese, artigiani, istituzioni e professionisti del design, contribuendo a costruire il futuro dell’arredo e dell’interior design partendo dalle solide radici della tradizione brianzola.