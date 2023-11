Cartiera Dell’Adda: col nuovo ingresso via i camion dalla zona residenziale

L’inaugurazione sabato scorso: “La nostra attenzione alle questioni sociali ed ecologiche non è solo retorica”

La storica azienda ha anche aperto le porte ai dipendenti e alle loro famiglie con uno speciale open day

CALOLZIOCORTE – Un open day dedicato ai dipendenti e alle loro famiglie e una speciale inaugurazione per festeggiare la realizzazione del nuovo ingresso alla Cartiera dell’Adda. Questi i due grandi temi al centro dell’evento organizzato da Cartiera dell’Adda (viale De Gasperi, 1) per sabato 18 novembre e domenica 19 novembre con un doppio appuntamento nel segno del territorio, della comunità e dei lavoratori.

Tre capisaldi che fanno parte della mission di Cartiera dell’Adda e del gruppo PBA che, ogni giorno, operano secondo principi di inclusione e sostenibilità: un impegno che si esplicita in diverse iniziative e progetti. Proprio questa attenzione ha spinto l’azienda a realizzare un nuovo ingresso alla cartiera che è stato inaugurato sabato 18 novembre alla presenza delle autorità e associazioni locali. Un cambiamento importante non solo per il valore industriale che riveste, ma anche perché è in grado di minimizzare l’impatto sull’intera area, eliminando il passaggio dei mezzi pesanti dalla zona residenziale.

“Una decisione presa per salvaguardare l’ambiente e le persone che lavorano e vivono intorno a Cartiera dell’Adda e che si inserisce in una serie di investimenti a favore del territorio in cui l’azienda sorge – afferma l’ingegner Piero De Lazzari -. Tra questi, il nuovo CPI, il miglioramento dello stabilimento, il rinnovamento dell’area macero e altri progetti ancora in via di realizzazione. La nostra attenzione alle questioni sociali ed ecologiche non è solo retorica, ma si traduce in azioni concrete. Questo è uno dei tanti risultati di squadra e siamo profondamente grati a tutti coloro che ne hanno reso possibile la realizzazione”.

Un risultato “di squadra”, come sostiene De Lazzari, ma anche “per la squadra” perché nelle scelte tecnologiche e strutturali che l’azienda adotta, giocano sempre un ruolo fondamentale i lavoratori, la loro tutela, il loro benessere e l’accoglienza. Ecco perché, Cartiera dell’Adda ha voluto organizzare un open day che coinvolgesse i dipendenti e le loro famiglie. Un’occasione per mostrare a queste ultime l’ambiente dove i propri cari trascorrono diverse ore al giorno, favorire la socializzazione tra i colleghi e i loro parenti e rinforzare quella rete di relazioni sane e positive tra le persone e l’azienda, a cui Cartiera dell’Adda tiene particolarmente.

Dopo l’inaugurazione della mattina, la giornata di sabato è proseguita, infatti, nel pomeriggio con lo speciale open day che è stato replicato domenica mattina, proprio per permettere a tutti i dipendenti di partecipare, garantendo più turni. Sia sabato che domenica, per intrattenere i più piccoli, è stato organizzato anche un laboratorio per bambini a cura della scrittrice Lodovica Cima, dove sono stati consegnati alcuni gadget come matite colorate e blocchi per disegnare. Un evento ricco e importante che Cartiera dell’Adda ha fortemente voluto e in cui crede particolarmente che, chissà, in futuro, potrebbe anche diventare un appuntamento fisso annuale.