Confcommercio Lecco. Cristina Valsecchi confermata presidente di Valle San Martino

L’elezione “bis” all’unanimità da parte del Consiglio territoriale

Votato anche il Direttivo in carica per il quinquennio 2023-2024. Valsecchi: “Una riconferma che mi gratifica e riconosce il lavoro svolto”

LECCO – Cristina Valsecchi, titolare della Pasticceria Cris di Calolzio, è stata riconfermata presidente della Zona 6 (Valle San Martino) di Confcommercio Lecco, durante l’assemblea elettiva tenutasi lo scorso martedì presso la sala conferenze della Bcc in corso Bergamo a Calolzio.

Una votazione all’unanimità che ha portato Valsecchi a diventare presidente “bis”. Eletto anche il Direttivo, che resterà in carica per il quinquennio 2023-2028 e che sarà composto dalle consiglieri uscenti Marilena Duci (Glamour Abbigliamento di Calolzio), Patrizia Martinoli (La Fiorita di Eugenio Martinoli & C. snc di Olginate) e Erica Bertolini (ambulante prodotti ittici di Calolzio), oltre che dalle due new entry Ivonne Tentori (Centro Carni Cavallo di Calolzio) e Graziella Mandaglio (La Gra Hairstylist di Mandaglio Graziella di Calolzio).

“C’è grande soddisfazione per questa riconferma, che rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto e all’impegno profuso: è una fiducia che mi gratifica e mi dà entusiasmo per affrontare il prossimo quinquennio – commenta la presidente Cristina Valsecchi, che fa anche parte della Giunta di Confcommercio Lecco – Veniamo da anni intensi, compresi quelli dell’emergenza Covid. Abbiamo sempre cercato di essere presenti e attenti alle esigenze delle imprese. Abbiamo aiutato le attività anche grazie all’associazione appositamente creata, di concerto con Confcommercio, per realizzare e seguire eventi per sostenerle. Abbiamo portato avanti insieme al Comune di Calolzio l’azione finalizzata a ottenere 75mila euro relativi al Bando del Distretto del Commercio, come già fatto alcuni anni fa. Ora siamo pronti a continuare nelle nostre iniziative a supporto del commercio in Valle San Martino, a partire dalle prossime proposte di Natale a Calolzio”.

E aggiunge: “Voglio ringraziare il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, e il direttore Alberto Riva, per il sostegno espresso in questi anni e per la fiducia che mi hanno sempre dimostrato. C’è sempre stata un’ottima collaborazione anche con la struttura: Confcommercio Lecco è una famiglia. C’è sinergia e questo porta a un ottimo gioco di squadra che va a favorire le imprese”.