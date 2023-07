Ilaria Bonacina, neo presidente di Confartigianato Lecco: “Traguardo di un lungo cammino”

“Gioco di squadra e senso di appartenenza sono fondamentali. Mi focalizzerò su quattro punti: ascolto, comunicazione, formazione e progetti di sviluppo”

Il segretario Matilde Petracca: “Mattinata epocale”

LECCO – Dopo l’elezione dello scorso 10 luglio, Ilaria Bonacina, nuova presidente di Confartigianato Imprese Lecco, si è presentata ufficialmente questa mattina, con il passaggio di testimone avvenuto alla presenza del presidente uscente Daniele Riva.

Dopo l’incarico di Segretario affidato a Matilde Petracca, subentrata a Vittorio Tonini, è giunta l’elezione di Ilaria Bonacina alla carica di presidente, prima donna alla guida dell’associazione di categoria lecchese, nonchè presidente più giovane di sempre. Non solo, ma Confartigianato Lecco, che conta 90 dipedenti e circa 4mila associati, è diventa la terza realtà di categoria in Italia totalmente a “trazione rosa”, insieme a Matera e Imperia.

Oggi, aprendo i lavori, il Segretario Petracca l’ha definita una “mattinata epocale“, mentre riferendosi alla neo presidente l’ha definita: “Una donna piena di energia, capace di suscitare emozioni forti sia negli imprenditori che nei colleghi di Confartigianato dove è entrata nel 2008 acquisendo un bagaglio di esperienza importante”.

Classe 1976, laureata in Economia all’Università Statale di Bergamo e un master in Business Administration conseguito al Politecnico di MIlano, nel 2000 Ilaria Bonacina entra nell’azienda di famiglia la By Carpel srl di Brivio specializzata nella produzione di sistemi elettronici per carroponti commercializzati in tutto il mondo. Approda nel mondo di Confartigianato Lecco partecipando ad alcuni corsi, decidendo successivamente di entrare attivamente nell’ente di categoria.

Inizia per lei una lunga carriera che passa attraverso l’ingresso nel Gruppo Giovani, la carica di presidente del Comitato Mostra Mercato dell’Artigianato, componente del Direttivo del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Lecco, presidente della Zona 6 di Merate e Casatenovo e membro del Consiglio della Camera di Commercio Como-Lecco (ruoli questi ultimi che ricopre tutt’ora), per poi entrare a far parte del Consiglio di Presidenza affiancando il presidente uscente Daniele Riva, dal quale ha ricevuto ufficialmente questa mattina il testimone.

“E’ il traguardo di un lungo cammino. Voglio ringraziare tutti per avermi sostenuta e avermi dato fiducia – ha dichiarato la neo presidente – Ho sempre creduto fortemente che il gioco di squadra e il senso di appartenenza siano fondamentali per la crescita personale e di gruppo, per questo conto di proseguire in questa direzione. Confartigianato Lecco l’ho sempre vista e sentita come una famiglia. Oggi, questa famiglia mi dà l’opportunità di ricoprire l’importante ruolo di presidente. Ne sono onorata e lo sono ancor di pòiù sapendo di poter contare su una struttura altamente professionale e competente, e voglio ringraziare da subito due colonne delle struttura: il Segretario Matilde Petracca e il resposanbile amministrativo Michele Ticozzi”.

Energica, sprintosa e solare, la presidente Bonacina ha posto l’accento su quattro punti: “L’ascolto. Ascoltare internamente all’associazione ma soprattutto ascoltare gli associati. Per questo motivo manterremo e rafforzeremo la nostra presenza capillare sul territorio. Il secondo punto è la comunicazione. In questi anni Confartigianato Lecco ha investito molto e continueremo a farlo. Un esempio è stato il rifacimento del sito: da semplice vetrina ora è diventato uno strumento vero a proprio per tutti i nostri associati per avere e ricevere informazioni, iscriversi a corsi e dialogare con i nostro personale. Formazione, fondamentale e importante, ancor più d’innanzi a tutte le novità introdotto di volta in volta sia in ambito normativo che burocratico, ma non solo. Quarto punto, i Progetti di Sviluppo. Ve ne sono di consolidati che verranno riproposti, altri risviluppati e altri ancora di nuovi, come per esempio nell’ambito della sostenibilità, parola complessa, che racchiude tanti temi su cui terremo alta l’attenzione”.

Per il presidente uscente Riva, Ilaria Bonacina: “E’ altamente qualificata per ricoprire questo ruolo e lo è dopo aver maturato una lunga esperienza sul campo. Di università per divantare presidente non ce ne sono – ha puntualizzato con un pizzico di ironia – Durante il mio mandato Ilaria è stata la mia vice, e con lei ho condiviso scelte e decisioni, anche le più difficili, pertanto sappiamo di poter contare su un nuovo presidente valido e preparato. Io faccio un passo indietro e resto comunque a disposizione dell’associazione”.

Ben più di un passo indietro fa invece l’ex Segretario Tonini che lascia Confartigianato Lecco, continuando il suo impegno a livello regionale e nazionale su altri progetti.

“E’ il giusto e naturale ricambio che deve avvenire in ambito dirigenziale e manageriale – ha sottolineato Tonini – Confartigianato Lecco in questi anni ha raggiunto obiettivi etraguardi importanti. Ho lavorato come Segretario per 10 anni e ora mi vedrò impegnato a livello regionale e nazionale, ma così come ha detto l’ormai ex presidente Riva, anche io sarò a disposizione qualora vi fosse la necessità anche solo di un consiglio. Lasciamo Confartigianato in buone mani, in quelle di Matilde Petracca e a Ilaria Bonacina alle quali auguro buon lavoro”.