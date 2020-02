A Lariofiere torna Fornitore Offresi, è la 12^ edizione

Dal 20 al 22 febbraio tre giorni dedicati alla subfornitura meccanica

L’inaugurazione con il convegno “Il futuro della Subfornitura Meccanica nello scenario mondiale”

ERBA – Oltre 400 aziende di settore espositrici dirette, 270 aziende rappresentate, 7 testate di settore media partner e tanti eventi collaterali dedicati al mondo della subfornitura meccanica. E’ la 12^ edizione di Fornitore Offresi, fortunata kermesse ospite a Lariofiere (Erba) dal 20 al 22 febbraio prossimo. L’edizione 2020 è stata presentata questa mattina, lunedì 17 febbraio, alla presenza del presidente di Lariofiere Fabio Dadati, il presidente della Camera di Commercio Como-Lecco Marco Galimberti e il Distretto Metalmeccanico Lecchese Andrea Beri.

Il Salone Internazionale della Subfornitura Meccanica è promosso dalla Camera di Commercio Como-Lecco in collaborazione con l’Agenzia Speciale Lario Sviluppo Impresa e il Distretto Metalmeccanico Lecchese e da 12 anni rappresenta un importante punto di incontro tra domanda e offerta della filiera meccanica a livello internazionale.

Dadati: “Fornitore Offresi evento di punta di Lariofiere”

“Sicuramente – ha dichiarato Dadati – Fornitore Offresi è un il nostro evento di punta, un fiore all’occhiello di Lariofiere che di anno in anno accende i riflettori su un importante comparto industriale di questo territorio quale il metalmeccanico. Una vetrina rinomata, come dimostra l’overbooking che anche quest’anno ha interessato le iscrizioni, con il 13,50% dell’aumento di richieste, pari a 81 nuovi espositori. Purtroppo abbiamo dovuto rifiutare le richieste di alcune aziende. Per evitare spiacevoli situazioni ricordiamo agli espositori che è possibile prenotare il proprio stand alla fiera di anno in anno. Infine, ricordo come questo appuntamento abbia un’incidenza importante anche sul settore turistico”.

L’offerta espositiva di Fornitore Offresi, da sempre di altissimo livello, punta a soddisfare tutte le possibili richieste nel campo delle lavorazioni meccaniche ma anche dell’elettromeccanica, della meccatronica, robotica e automazioni industriali. “Il salone – ha continuato Dadati – consente alle aziende di creare networking e favorire la definizione di commesse importanti, rappresentando anche un grande stimolo verso il continuo miglioramento delle performance aziendali legate all’innovazione di prodotto e di processo. In tal senso il nostro Distretto Metalmeccanico costituisce un emblema del Made in Italy nel mondo”.

Galimberti: “Nuove relazioni d’affari”

“La fiera – ha commentato il presidente della Camera di Commercio Como-Lecco Galimberti – nasce da esigenze concrete delle imprese dimostrando voglia di fare bene all’interno di questo distretto. Oltre 400 espositori diretti e importanti presenze dall’estero caratterizzano un appuntamento che negli anni ha dimostrato di sapere intercettare i reali bisogno di domanda ed offerta, offrendo un contesto ideale per costruire nuove relazioni d’affari e creare connessioni in vista di future collaborazioni”. Galimberti ha citato quindi alcuni dati relativi alle imprese metalmeccaniche lariane dal report curato dal centro studi della Camera di Commercio: “A fine 2019 le imprese attive nel comparto metalmeccanico sul territorio lariano (Como e Lecco, ndr) sono oltre 4.300, rappresentando il 6,6% del totale. Nella graduatoria lombarda per incidenza del metalmeccanico sul totale delle imprese Como è al 10° posto mentre Lecco al 1°, sia a livello regionale che nazionale. Numeri che sicuramente richiamano l’importanza di questo settore”.

Il convegno del 20 febbraio

Il salone si aprirà il prossimo 20 febbraio con un importante convegno di grande rilevanza e attualità per l’economia delle imprese meccaniche, dal titolo “Il futuro della Subfornitura Meccanica nello scenario mondiale. Aspetti e ricadute in ambito economico e produttivo”. “Un imprenditore deve essere quotidianamente informato su qualsiasi evento che possa mutare il suo assetto produttivo, piuttosto che sulle tendenze dei mercati in cui si trovano ad operare i suoi clienti – ha detto Andrea Beri introducendo l’argomento del convegno – gli scenari internazionali in particolare non devono essere sottovalutati. Basti vedere, attualissimo, l’effetto Coronavirus che ci interroga sulle difficoltà che il comparto della meccanica dovrà affrontare e sulle possibili soluzioni. Si potrebbe prospettare, ad esempio, uno spostamento dell’interesse di produzione dalla Cina al vecchio continente? Si parlerà anche di questo con importanti relatori quali Flavio Bregant, Direttore Generale Federacciai, Gianmarco Giorda, direttore geneale Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, il prof. Francesco Leali, Professore Ordinario al Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l’ing. Giuseppe Mauri, Capo Gruppo Ricerca del Dipartimento Tecnologie ICT&Mobility di RSE.

SUL SITO ufficiale del Salone tutto il programma della tre giorni con eventi, incontri, convegni e molto altro.

A chiudere la presentazione Angelo Belgeri, membro del Distretto Metalmeccanico Lecchese, in rappresentanza degli espositori, con un appello: “Fornitore Offresi è nato 12 anni fa in un periodo di crisi per le aziende e il settore, cercando di dare delle risposte e di aiutare il comparto a riprendersi. Oggi come allora il momento è difficile soprattutto per le realtà più piccole, ma questa fiera è un punto di riferimenti per i nostri bravi, capaci e competenti piccoli imprenditori. Continuare ad offrire la possibilità a queste piccole aziende di partecipare, significa davvero vincere e vincere tutti insieme dunque il mio appello è quello di invitare quanti più clienti e fornitori possibili per scoprire la competenza di questo territorio”.

