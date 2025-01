Cat Unione Lecco: numeri in crescita, presentato il nuovo catalogo corsi

Dall’Intelligenza Artificiale al sushi, ecco tutte le proposte per il 2025

“Il catalogo rappresenta la nostra continua attenzione verso la formazione come motore di crescita e competitività”

LECCO – Nel 2024 sono stati effettuati 168 corsi di formazione per complessivi 200 giorni di formazione in presenza con 1.600 partecipanti, a cui si aggiungono 400 partecipanti ai corsi on-line. Partendo proprio da questi numeri, Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, ha presentato il ricco catalogo corsi 2025.

“La formazione è un servizio fondamentale per la nostra struttura – ha detto il direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva -. Il catalogo corsi rivolto a imprese e privati è solo una parte del filone formazione che coordiniamo. In questi anni Cat Unione Lecco sta andando molto bene e per noi è una bella soddisfazione. Un grazie al presidente Angelo Belgeri e alla struttura formativa guidata da Chiara Silverij”.

Nella mattinata di oggi, giovedì, per la presentazione del catalogo corsi 2025 il presidente di Belgeri ha sfoderato una singolare camicia con una freccia rivolta verso l’alto: “Verso l’alto perché vogliamo fare crescere le competenze delle imprese associate e non solo – ha detto il presidente di Cat Unione Lecco -. Con questo catalogo l’intento è di offrire l’opportunità a ciascuno di scalare la propria vetta utilizzando lo strumento della formazione. Spero che la freccia disegnata su questa camicia possa essere di buon auspicio”.

Il 2025 sarà un anno ricco di nuove proposte formative sempre con docenti qualificati, tanta professionalità ed entusiasmo. Il catalogo si divide in corsi per tutti, corsi obbligatori e corsi on-line, a illustrare le novità è stata la responsabile dell’area formativa Chiara Silverij: “E’ il 15° anno catalogo corsi che realizziamo e rappresenta la nostra continua attenzione verso la formazione come motore di crescita e competitività per le aziende del territorio. L’obiettivo è quello di accompagnare le persone verso una crescita professionale ma anche personale”.

I corsi abbracciano le tematiche più disparate, comprese quelle più tecniche: “Quest’anno abbiamo voluto dare particolare importanza alla questione dell’Intelligenza Artificiale con tre diversi percorsi: uno dedicato alle aziende, un altro dedicato ai ragazzi delle scuole medie per un utilizzo consapevole e l’ultimo dedicato alle persone Over 50 per accompagnarli in questo mondo. Confermati i corsi di lingue con una particolare proposta pensata per i titolari di imprese stranieri che vogliono imparare l’italiano. Tra le proposte un corso base di management nel settore Ho.Re.Ca. (hotellerie-restaurant-café ), due percorsi molto tecnici rivolti ad agenti immobiliari e orafi, ma anche un corso di sushi e proposte per i più piccoli. Sul fronte corsi di cucina e bar continua la collaborazione con il noto pastry chef lecchese Filippo Valsecchi (Arte e Sapori) e con Frigerio Caffè.

“Potenziata anche la piattaforma di e-learning dove è possibile trovare on-line corsi fruibili H24, 7 giorni su 7, in piena autonomia. Il portale offre circa 400 corsi divisi per aree tematiche – ha continuato Silverij -. Le aziende iscritte agli enti bilaterali potranno inoltre richiedere rimborsi su alcuni specifici corsi: anche in questo caso abbiamo ampliato il progetto con 12 corsi rimborsati al 100%, tutti i corsi dell’Area Sicurezza sul lavoro e Igiene-Sanità (anche acquistati on-line) sono rimborsati all’80% e 11 corsi rimborsati al 50%. Ultimo dato interessante è che nel 2024 abbiamo realizzato diversi corsi aziendali, un trend che negli ultimi anni si era andato un po’ a perdere”.

Il catalogo corsi 2025 è già scaricabile e consultabile al sito internet https://confcommerciolecco.it/corsi-di-formazione-lecco/.

CLICCA QUI PER CONSULTARE IL CATALOGO CORSI 2025

CLICCA QUI PER CONSULTARE I CORSI ON-LINE